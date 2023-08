Politiets bombegruppe rykket ut etter funn av eldre gjenstand

Politiet sperret torsdag ettermiddag et større område i Gamle Aker. Gjenstanden skal nå være fraktet vekk av politiets bombetjeneste.

Her fraktes gjenstanden vekk av politiets bombegruppe.

Publisert: 31.08.2023 15:16

Tre personer er evakuerte og et område på 50 til 100 meter i Telthusbakken i Oslo ble i 14.30-tiden sperret av etter funn av en eldre gjenstand som politiet mente kunne inneholde eksplosiver.

Politiets bombetjeneste var raskt på stedet for å undersøke gjenstanden, meldte Oslo-politiet på X/Twitter.

Like etter klokken 15 skal gjenstanden skal være fraktet vekk av politiets bombetjeneste, ifølge Aftenpostens reportere på stedet. Sperringene også være opphevet.

– Grunnen til at man har satt så omfattende sperringer er at man pr. nå ikke vet hva slags gjenstand dette er. Bombegruppen er nå på stedet og vi vil oppdatere så snart vi har fått klarhet i om dette er en ufarlig gjenstand eller ikke, skriver politiet på Twitter like etter klokken 15.

Det ligger en barnehage i området. Aftenposten har vært i kontakt med daglig leder i barnehagen som forteller at barnehagen ikke ble evakuert, men at de holdt barna innendørs og har bedt foreldrene hente dem tidlig.

Hun forteller også at funnet av gjenstanden ikke ble gjort på barnehagens område.

Politiet meldte om hendelsen kl. 14.25.

Ingen dramatikk

– Det er snakk om en gammel, rusten, sylinderformet gjenstand. Grunnen til at vi har sperret av et område, er fordi ekspertisen ikke kan si ut fra et bildet om gjenstanden er eksplosiv, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo-politiet til NTB.

Han understreker at det ikke er noen dramatikk knyttet til funnet, men sier at politiet tar fortløpende vurderinger på om de skal utvide sperringene.

Politiet fikk tips om funnet, og det vet ikke hvor lenge gjenstanden har ligget i område.

Telthusbakken ligger i bydel St. Hanshaugen. Veien starter i Maridalsveien og går opp til Akersbakken. Vulkan og AHO er blant bygg som ligger i nærheten.