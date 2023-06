Er det greit å fylle plaskebassenget? Og hva gjør du hvis naboen snikvanner?

Byen koker. Men Oslo kommune ber oss spare på vannet. Så hva er egentlig greit?

Vannlek som dette må nå settes på vent. Det kan bli langvarig.

10.06.2023 14:31

Første varsel kom tirsdag. Men først fredag ettermiddag gikk Oslo kommune bredt ut på e-post med budskapet:

Sett vannsprederen i garasjen. Kveil sammen hageslangen. For nå skal vannspruten kveles.

Restriksjonene skyldes denne gangen ikke lave nivåer i vannmagasinet, men manglende kapasitet i ledningsnettet, forklarer Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i Vann- og avløpsetaten.

Kok i været og lite nedbør har gjort at Oslo-folk bruker mer vann enn normalt. I tillegg er vannbehandlingsanlegget på Skullerud i Oslo sør ute av drift på grunn av oppgradering.

– Det betyr at hele Oslo får vann fra anlegget på Oset og Maridalsvannet. Da får vi begrensninger i ledningskapasitet, sier Hult.

– Det er viktig at vi har nok vann til de viktigste tingene, som drikke, matlaging og renhold. I tillegg er det stor skogbrannfare. Derfor er det viktig at vannkapasiteten er tilstrekkelig, sier Hult.

Men restriksjonene tvinger frem flere spørsmål for vanntørste mennesker og planter. Hvordan skal vi konkret innrette oss?

Skru av vannspreder og andre vanningssystemer. Nå skal plantene drikke fra kanne.

Plaskebasseng og snikvanning

– Hva skal man gjøre hvis man har nysådd gress?

– Etterstreb å vanne med kanne. Hvis man setter på vannspreder, går det med 1000 liter vann pr. time. Det er like mye som seks personer bruker på ett døgn. Vi skjønner at det er litt plunder og heft og at ting tar lengre tid, men å unngå vannspreder hjelper mye på sårbarheten.

– Kan man fylle et plaskebasseng dersom vannet blir værende over en lengre periode, og man bruker av dette for å vanne planter?

– Vurder om det strengt tatt er nødvendig. Vi skjønner at det er deilig med vann i bassenget, men tenk også litt på signaleffekten. Det er snakk om veldig mye vann som brukes av veldig få, og hvor solidarisk er det? Jeg anmoder at man tenker seg om, selv om gjenbruk er positivt.

– Hva skal man si og gjøre hvis naboen gir blaffen og snikvanner?

– Du trenger ikke gå rundt og være lokalpoliti. Jeg tenker at det er viktig å være høflig. Du kan vennlig minne om restriksjonene og hvorfor det er viktig: For å ivareta liv og helse.

– Hva er ditt råd for å takle forferdelse og sorg over brunsvidde gressplener?

– Hvis du løfter blikket litt: Hva er viktigst i en presset vannsituasjon? Pen plen eller vann nok til potensielt livreddende hjelp? Da tror jeg at de fleste lander på at en brunsvidd plen i en periode ikke betyr så mye.

Slottet får dispensasjon

Frode Hult understreker at restriksjonene for vanning av gressplen gjelder absolutt alle – fra kommunale etater til Det kongelige norske slott. Skulle du høre litt vislende lyd i Slottsparken i natt, skyldes det ikke snikvanning. Slottet har nemlig fått en dispensasjon (etter søknad).

– De har en del sjeldne planter og har fått dispensasjon til å vanne nattetid. Men det gjelder kun busker og vekster, og ikke gressplenene, sier Hult.

Gravferdsetaten har 400.000 nyplantede blomster på sine gravlunder, og får også lov til å vanne disse.

Tidligere denne uken ble det vannet for fullt ved Nordstrand kirke. Nå skal gressplenvanning helst ikke skje.

Kan bli forlenget og utvidet

Siden Oslo kommune gikk ut med restriksjonene, er det positive tendenser, ifølge Hult. Det totale vannforbruket gått noe ned allerede. I første omgang gjelder restriksjonene i ti dager. Men de kan fort bli forlenget – og kanskje utvidet. Det kommer an på været. Og forbruket.

I fjor ble Oslo-folk nødt til lyn-dusje, trykke på den lille knappen på toalettet og skru av kranen mens de pusset tennene. Det kan bli aktuelt igjen.

– Hvis det tørre været vedvarer, vil det også tære på nivåene i vannmagasinene. Vi er ikke der nå, men kan komme dit. Da kan vi måtte trå til med hardere ting, sier Hult.

– Hvilke sanksjonsmuligheter har dere hvis folk ikke gjør som dere vil?

– Akkurat nå har vi restriksjoner og ikke et forbud. Blir det et forbud, har vi mulighet til å plombere utvendige kraner. Men det er fryktelig omfattende, og vi har begrenset kapasitet. Vi må nok i stor grad appellere til folk ansvarsfølelse, sier Hult.