– Tårn på Tjuvholmen var en veldig dårlig idé

Eierne på Tjuvholmen får kritikk for stengt utkikkstårn. – En veldig dårlig idé i Oslo. Det kunne vært stengt for lengst, mener byforsker.

Tjuvtitten på Tjuvholmen har vært stengt i over ett år. Hva bør komme i stedet er spørsmålet nå.

04.06.2023 19:04

Kjøperne fikk nesten en halv milliard i rabatt da de sikret seg havneområdet på Tjuvholmen. Til gjengjeld forpliktet de seg til å sørge for en publikumsattraksjon, gode uterom og et signalbygg på kremtomten.

De leverte i form av Astrup Fearnley-museet, en skulpturpark – og utsiktstårnet Tjuvtitten.

På «kjøpet» fikk de et fond på 60 millioner som skulle brukes til vedlikehold.

Men – som Aftenposten fortalte lørdag, er heisen i det 90 meter høye glasstårnet Tjuvtitten stengt. Trolig for godt. Eierne mener det ble for dyrt med nødvendig vedlikehold og sikkerhet.

Inngangen til heisen i dag. Den har vært stengt i over et år og åpner trolig ikke igjen.

For enkelt å hoppe av

Flere har reagert på at tårnet ser ut til å bli avviklet. En av dem er byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han mener eierne neppe har brutt noen juridisk avtale. Men at de likevel har en moralsk forpliktelse.

– Det blir for enkelt å hoppe av når det blir krevende, sier Johansen.

– Men eierne sier jo at de vil få til noe annet med tårnet, for eksempel en slags kunstinstallasjon. Er ikke det greit?

– Det blir noe helt annet enn opplevelsen av å komme opp i tårnet. Det var attraksjonen, sier Johansen.

Han har selv vært der og beskriver opplevelsen slik:

– Det var en severdighet jeg virkelig mener vi bør beholde midt i Oslo sentrum.

Oslo kommune solgte Tjuvholmen til Selvaag og Aspelin Ramm for en rimeligere pris mot at de blant annet bygget utkikkstårnet Tjuvtitten. Nå er tårnet stengt.

Fakta Tjuvtitten Utsiktstårn i glass og stål på Tjuvholmen, offisielt åpnet i 2012. Tårnet er 90 meter høyt, inkludert 20 meter spir på toppen. Tegnet av Jørn Narud og Knut Ramstad. En 40 sekunders heistur tok publikum til et 54 meter høyt utsiktspunkt i sommersesongen. Eierne av Tjuvholmen fikk i sin tid en betydelig rabatt på tomtekjøpet. De forpliktet seg blant annet til å bygge og drifte tårnet som en publikumsattraksjon. Siden vinteren 2021 har det vært stengt fordi eierne mener både drift og vedlikehold ble for kostbart. Vis mer

Forsker: Gi folket mer bad

Men Johansen får ingen støtte av byforsker Erling Dokk Holm ved NMBU. Han mener hele tårnet var en dårlig idé.

– Alle kan dra til Ekerbergrestauranten eller Holmenkollen for å se byen. Da er selve konseptet, å se litt mer av Oslo, veldig dårlig, sier han.

Han mener tårnet kunne vært stengt mye før.

– Når noe ikke fungerer, hvorfor drive med det, spør han.

Han mener vi uansett må lære av erfaringen. Og at vi vet mye om hva slags attraksjoner folk ønsker. Først og fremst er det å være der andre er.

– Folk tiltrekkes av vakre, interessante byrom, pen natur – hele kokeboken om attraktive steder, sier han.

Og hva er det som har skapt mest begeistring i Oslo?

Svar: At vi har åpnet byen mot fjorden.

– Hvis vi er ute etter en gave til folket, kan vi begynne med å legge enda bedre til rette for bading også på Tjuvholmen, sier Dokk Holm.

Badelivet på Tjuvholmen var svært livlig søndag ettermiddag. Men anlegget kan bli enda bedre, mener Erling Dokk Holm.

Stikker ikke av fra ansvaret

Olav Selvaag, leder for stiftelsen som eier tårnet, har registrert at engasjementet er stort. Han avviser blankt at de skal «stikke av» eller hoppe av fra noe som helst.

– Vi prøver derimot å finne en god løsning på noe som både har vært farlig og lite funksjonelt, sier han.

Han viser til at de nå snakker med litt ulike miljøer for å få innspill til hva som kan gjøre tårnet mer attraktivt.

– Vi regner med å konkludere i løpet av høsten, sier han.

– Men gjenåpning av heisen er ikke et alternativ?

– Det vil i så fall både være sikkerhetsmessig utfordrende og dumt.

Mnge besøker Tjuvholmen. Men ikke for å nyte utsikten over sentrum, ifølge erling Dokk Holm.

Arkitekten: Gå for kunst

Jørn Narud er arkitekten som i sin tid tegnet det spektakulære tårnet.

Han er skuffet over at det har stått stille i over et år. Og at det ikke er blitt så populært som ønsket. Det tror han blant annet skyldes at den planlagte plattformen på toppen aldri kom.

Nå håper og tror han det blir mulig å finne på noe annet som kan gjøre tårnet til en attraksjon. For eksempel en lysinstallasjon som eierne peker på.

– Det kunne blitt en slags kunstnerisk utsmykning av hele området, sier han, og viser til hvordan Økern-blokken bruker ordet Tillit som et kunstprosjekt.

Det er bare å følge med. Til høsten kan vi få svaret.