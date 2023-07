Planla rekordår, men nå frykter Singh at han går med underskudd

Baljit Singh gir et stillas skylden for at restauranten hans på Tjuvholmen går mot sitt første underskudd.

– Jeg har vært stresset og har hatt vondt i hele kroppen. Slik omtaler daglig leder på New Delhi, Baljit Singh, tiden med stillas rundt restauranten. Vis mer

Singh driver den indiske restauranten New Delhi på Tjuvholmen. Hit flyttet de fra Egertorget i 2018. Det angrer Singh på nå.

På grunn av vedlikeholdsarbeid har restauranten vært omringet av stillas siden januar. – Jeg leier en restaurant, ikke en byggeplass, sier han.