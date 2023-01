– Det hadde aldri skjedd om det handlet om funksjonsfriske barn

Haldis Kårstad, Stein Jørgensen og deres sønn Bendik har opplevd problemer med TT-tjenesten nærmest hver gang det er byttet operatør.

De transporterer noen av samfunnets mest sårbare. Men noen av sjåførene visste ikke hvordan de skulle sikre en rullestol.

36 minutter siden

Rullestoler som velter, passasjerer som skader seg. Barn som blir levert feil sted og overlatt til seg selv. Sjåfører som ikke vet hvordan rullestoler skal sikres.

Det er blant varslene som er sendt til Ruter etter at de i august overtok ansvaret for TT-tjenesten TT-tjenestenForkortelsen «TT» står for tilrettelagt transport, og er et kommunalt tilbud til folk som ikke kan bruke offentlig kollektivtransport. Ofte er det folk med nedsatt funksjonsevne eller sykdom, som skal til og fra institusjoner som skole, dagsentre og pleiehjem. i Oslo.

