Videregående skoler i Oslo på gult nivå fra tirsdag

De videregående skolene i Oslo vil fra og med tirsdag 18. mai gå over til smitteverntiltak på gult nivå. Voksenopplæringen fortsetter på rødt nivå.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener det er forsvarlig å innføre gult nivå i videregående skole neste uke. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

15 minutter siden

– Jeg er glad for at smittetallene fortsatt går ned i Oslo. Nedgangen har flatet noe ut, så vi må fremdeles gå forsiktig og kontrollert frem, men byrådet mener at det er forsvarlig å holde fast ved planen om å innføre gult nivå i videregående skole neste uke, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

– Samtidig håper vi at massetesting ved 26 av de videregående skolene fra neste uke vil kunne stanse eventuelle utbrudd før de har ført til omfattende smitte, sier han.

I uke 18 ble det gjennomført 3.485 koronatester av elever og ansatte i videregående skole. Kun to av disse var positive. Smittenivået for aldersgruppen 16 til 19 år er lavere enn da rødt nivå ble innført høsten 2020.

Rødt i voksenopplæringen

Dermed følger de videregående skolene Oslos barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, som gikk over til gult nivå mandag. For voksenopplæringen vil det derimot fortsatt være rødt nivå.

– Det er nødvendig for å overholde smittevernforskriftens krav, samtidig som det gir elever og ansatte forutsigbarhet i skolehverdagen, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap).

Nye lettelser?

Øvrige tiltak i Oslo forlenges til og med 27. mai. Det betyr at neste del av trinn 2 i gjenåpningsplanen kan bli iverksatt fra 27. mai. Byrådet vil vurdere dette i neste uke og offentliggjøre planene mot slutten av uken.

– Jeg har stor forståelse for at spesielt utelivsbransjen og drivere og brukere av treningssentre er utålmodige nå. Første del av trinn to i gjenåpningsplanen ser ut til å ha gått bra, men vi må fortsatt være forsiktige. Hvis smittetallene går i riktig retning, bør det være mulig å åpne restauranter, treningssentre, kulturaktører og andre arenaer før mai er omme, sier byrådslederen.