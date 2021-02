Unge Høyre sier nei til oljevirksomhet i Lofoten,Vesterålen og Senja.

Landsstyret i Unge Høyre vil ikke la oljeselskapene slippe til i de følsomme områdene utenfor Lofoten, Senja og Vesterålen.

Unge Høyre vil ikke slippe oljeselskapene til i Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Marianne Løvland / NTB

Unge Høyre bryter med moderpartiet og vil ikke åpne for at det kan bli oljeaktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Det vedtok landsstyret i ungdomsorganisasjonen på et digitalt møte søndag.

Det var med 15 mot 12 stemmer at ungdomsorganisasjon endret sin oljepolitikk.

Det betyr at Unge Høyre vil spille dette inn på landsmøtet i Høyre som senere i år skal vedta partiets program for de neste fire årene.

Høyre og Frp er nå de eneste partiene som åpner for at en skal konsekvensutrede oljeutvinning i LoVeSe. Ap snudde på sitt landsmøte i 2019.

Det største regjeringspartiets ungdomsorganisasjon er delt omtrent på midten i synet på viktige deler av olje- og gasspolitikken.

Lederen i Sogn og Fjordane Unge Høyre Elias Eide. Foto: Unge Høyre

Det var fylkeslagene i Nord-Norge, Trøndelag og deler av Vestlandet som slo ring om dagens oljepolitikk i det som betegnes som et distriktsopprør.

«Vi er skuffet over at landsstyret ikke vil innhente ny kunnskap som etterspørres fra både næringen og andre fagmiljø før en går inn for vern av LoVeSe,» skriver lederen i Sogn og Fjordane Unge Høyre Elias Eide i en SMS til Aftenposten.

– Høyre er raske på avtrekkeren i beskrivelsen av dem som er uenige i deres oljepolitikk. Dessverre deltar Høyre i kappløpet for å sikre seg industrivelgere, og skyr derfor en del viktige debatter om olje. Høyre har vært altfor passive i diskusjonene om vern og økonomiske incentiver, sier leder Ola Svenneby i Unge Høyre til NTB.

– Vi skal selvsagt jobbe for gjennomslag i Høyre. Alt som blir vedtatt i Unge Høyre, blir som regel vedtatt i Høyre, hevder Svenneby.

Verner ordningen med refusjon av letekostnader

Et forslag om at Unge Høyre skal gå imot leterefusjonsordningen, fikk ikke flertall.

Denne ordningen ble i sin tid innført for å øke aktiviteten på norsk sokkel. Den betyr at staten dekker store deler av letekostnadene for oljeselskaper som ikke tjener penger.

Bakgrunnen for ordningen er at den likestiller nye oljeselskaper uten skattbar inntekt med oljeselskaper som kan trekke fra letekostnader mot oljeskatten på 78 prosent.

Et generelt forslag om at det skal deles ut færre letelisenser ble heller ikke vedtatt. Solberg-regjeringen har gitt olje- og gasselskapene mulighet til å søke på et stort antall lisenser.

«Distriktsfylkene i Unge Høyre går totalt sett ut med seieren etter denne debatten, og vi er glade og stolte for at vi fortsatt er på lag med oljenæringen,» avslutter Eide fra Sogn og Fjordane.