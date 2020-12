Skiforeningen: – Dette er dagen for å komme seg ut på ski

Det er nå snø nok til å ta seg en skitur flere steder i Oslo og nabokommunene. Men skientusiaster bør komme seg ut i helgen. Det er mildere vær i vente.

Det er kjørt løyper flere steder i og rundt Oslo. Dette er tatt i dag i nærheten av Svartbekken. Foto: Lars Gulbrandsen

Ifølge Skiforeningen er lørdag trolig den beste dagen hvis man vil ha seg en skitur.

Etter nesten to døgn med nedbør i form av snø i høyereliggende områder av Marka, er det nå skimuligheter flere steder. Fortrinnsvis der underlaget er skogsbilvei, skriver foreningen på sin nettside.

I en tid der man helst ikke skal stimle sammen i butikkene på grunn av koronaviruset, kan det være greit å vite hvor man kan komme seg ut og vekk fra nærkontakt med andre.

En skitur kan da være et alternativ, selv om det ikke akkurat er vær som fører til «julekortmotiver» i Oslo-området.

Men Ifølge yr.no er det 17 cm med snø ved Bjørnholt og 14 cm på Tryvannshøgda.

Dette bildet tatt av Erik Unneberg ble tatt i går. Foto: Foto: Erik Unneberg

Her er det preparerte løyper

Og følgende steder er det nok snø til at det er pakket og kjørt løyper:

Solli i Asker.

Vestmarksetra

Sørkedalen

Sollihøgda

Svartbekken

Mylla

Brovoll

Sjonken

Nannestad

Lygna

Raufoss

– Det meldes om gode forhold, selv om det mange steder ikke er nok snø til å sette spor. Det er også kjørt med scooter og ATV i Frognerseteråsen inn mot Nordmarkskapellet, Skjennungen og Ullevålseter, men vi har ingen rapporter om forholdene der, skriver Skiforeningen.

Ventet varmere vær

I høyden ligger temperaturen og vipper rundt null. Ny nedbør som er ventet i ettermiddag/kveld kan derfor komme som snø. Men er det meldes mildere vær i morgen og i dagene som kommer.

Det er bakgrunnen for at Skiforeningen mener lørdagen kan være den beste skidagen.

– Snølaget i løypene er foreløpig tynt, så det kan stikke opp litt stein og vegetasjon her og der. Har du flere par ski er det alltid lurt å velge det du er minst redd for så tidlig i sesongen, påpeker foreningen.

Det kan legges til at foreningen antyder at lilla smøring vil fungere best dagen før 2. advent.