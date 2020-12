Tenåring kritisk skadet etter påkjørsel - bilfører flyktet fra stedet

Politiet etterlyser en mørk SUV etter påkjørselen. Vitner forteller at bilen holdt høy fart og at den var lydløs.

Politiet leter etter spor på åstedet der en gutt i tenårene ble kritisk skadet i en påkjørsel. En bilfører flyktet fra stedet etter ulykken. Foto: Hans O. Torgersen

17. des. 2020 19:29 Sist oppdatert 9 minutter siden

En gutt er kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil i høy hastighet i Oslo torsdag kveld. Politiet etterlyser bilen og føreren, som flyktet fra stedet etter ulykken.

– Gutten er 13 år gammel. Han ble truffet av en bil som kom kjørende ned Maria Dehlis vei, kastet opp i luften og ble så truffet av en bil som kom kjørende i motsatt retning, forteller innsatsleder Steinar Bjerke til Aftenposten på åstedet.

Vitner har beskrevet bilen som en svart BMW SUV som kjørte i høy hastighet da den traff gutten.

Politiet skriver på Twitter at vitner til hendelsen forklarte at bilen var lydløs, og at det kan tyde på at det kan ha være en el-bil.

«Vi er usikre pr nå på type bil, men den skal være sort i fargen med skader i front og muligens en SUV», skriver politiet.

Politiet fikk melding om påkjørselen i krysset Maria Dehlis vei/Granstangen ved Haugenstua like etter klokken 19.

Foto: Hans O. Torgersen

Politiet fikk først melding om at fotgjengeren var fraktet til sykehus, men fikk så beskjed om at han blir behandlet i ambulanse på stedet før han ble kjørt til sykehus.

Skott betegner tilstanden som kritisk. Politiet avhører vitner på stedet, som har forklart at den svarte bilen kjørte fra stedet etter sammenstøtet.

– Vi ønsker å komme i kontakt med vedkommende i denne bilen, sier Skott, som oppfordrer alle som kan ha observert bilen, til å ringe 02800.

Bilen kan ha skader i front, opplyser politiet.

Politiet ber om at bilførere med videokamera i bilen som har kjørt i det aktuelle området når hendelsen fant sted om å gå igjennom videopptakene sine.