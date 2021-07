17-åring fremstilt for varetektsfengsling etter knivstikking

Politiet etterlyser vitner etter at en mann i 20-årene ble livstruende skadet etter en knivstikking i Oslo sentrum natt til lørdag. Politiet opplyser at en person under 17 år er fremstilt for varetektsfengsling.

12. juli 2021 15:10 Sist oppdatert nå nettopp

Politiadvokat Ida Fengsrud ved Oslo politidistrikt sier at to personer er siktet i saken.

– En av de to er fremstilt for varetektsfengsling. En blir trolig løslatt i løpet av dagen. Men siktelsen opprettholdes, sier Fengsrud.

Hun opplyser at grunnlaget for å løslate den ene personen nå er at det er snakk om personer under 17 år.

Livstruende skadet

Politiet opplyser at de ble varslet om knivstikkingen i Strøget-passasjen i Torggata klokken 01.23 natt til lørdag. Det skal ha vært tilfeldige vitner på stedet som varslet en politipatrulje.

Politiet ankom åstedet 1 minutt senere.

– Har dere fått klarhet i saken?

– Det har vi godt håp om å få. Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, og det gjenstår mye etterforskning, sier Fengsrud.

Politiet skriver mandag i en pressemelding at tilstanden til mannen i 20-årene i etterkant er blitt beskrevet som livstruende. Det har derfor ikke vært mulig for politiet å avhøre mannen. Dette var også tilfelle da Aftenposten pratet med politiadvokaten kl. 14.30 mandag.

Nekter straffskyld

Pågripelsen av de to personene i etterkant av hendelsen skjedde på bakgrunn av gjenkjenning fra videoovervåking.

De to pågrepne er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

«Klienten erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen og mener seg urettmessig pågrepet. Sakens etterforskning er i en helt innledende fase og det er svært lite informasjon som er foreholdt oss. Jeg ønsker derfor ikke å gi noen ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt», skriver advokat Magnus Nylander i en e-post til Aftenposten.

Til dette svarer Fengsrud:

– Vi mener det grunnlag for siktelsen av begge de to.

Politiet opplyser at de ikke vet hva som har vært foranledningen til knivstikkingen.

Politiet har bedt om at vitner til hendelsen tar kontakt med dem. Vitner skal også ha observert flere unge menn som løp fra stedet i retning Oslo domkirke etter hendelsen.

«Det er ønskelig at vitner som var på stedet tar kontakt med politiet på telefon 02800 eller nettsiden tips.politiet.no, da vi ønsker mer opplysninger om hendelsesforløpet og involverte personer. Det er for tidlig å si noe om foranledningen til hendelsen», skriver politiet i en pressemelding mandag.