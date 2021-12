Oslogatenes kulturhistorie

Nå nettopp

Kombinasjonen av språkviter-utdannelse og informasjonsbakgrunn gjorde i sin tid Erlend Tidemann til et selvskrevet medlem av Oslo kommunes gatenavnutvalg. Som takk for den jobben, fikk alle utvalgets medlemmer hvert sitt personlige gatenavskilt.

Derfor er det på hans egen «Erlend Tidemanns plass» at forfatteren presenterer oss for boken «Historien bak Oslos gatenavn».

Grunnlaget for boken er forfatterens dypdykk ned i de mange politiske beslutninger og avveininger som er blitt gjort før de enkelte gatene har fått sine navn.

Kjedelig og byråkratisk? Nei, slett ikke, forfatter Tidemann gjør stoffet i boken spennende ved å gjøre politiske prosesser omkring fastsetting av gatenavn til en reise inn i byhistorien.

Vi får konkrete og talende eksempler på hvordan gatenavn avspeiler historien. Og når han innimellom har puttet inn små fortellinger og anekdoter, er resultatet en variert og interessant bok. Som i tillegg er levende velillustrert.

Hovedveien opp til Holmenkollen hedret en tysk statsleder frem til 2. verdenskrig var over.

Keiser Wilhelms vei

Et av bokens mange dypdykk er fortellingen om den politiske gatenavn-endringen som rammet hovedveien opp til Holmenkollen.

Den fikk i 1890 navnet «Keiser Wilhelms vei» etter at den tyske norgesvennen keiser Wilhelm II hadde besøkt Kristiania og beundret utsikten der oppe fra. Til hans minne ga man i 1890 hovedveien dit opp navn etter ham.

Men fem års tysk okkupasjon bleknet begeistringen over tyske navn, og i særdeleshet tyske statsledere.

Så allerede i mai 1945 kom det første avisinnlegget som foreslo nye navn på tyskklingende steds- og gatenavn. Men mens Holstein- og Hamborgveien overlevde, ble «Keiser Wilhelms vei» døpt om til «Holmenkollveien» i 1946.

Politisk navnekupp

Sammenhengen mellom politikk og gatenavn er spennende og fascinerende lesning når vi blir fortalt bakgrunnen for de navn vi tror alltid har vært der.

Spør du i dag tilfeldig forbipasserende om hvor «Skogveien» er, blir nok mange svar skyldig. Vit da at det handler om veien med gamle danske navnet «Skovveien» som ble fornorsket i 1924, samtidig som «Birkelunden» ble omdøpt til «Bjerkelunden».

Men Høyres varaordfører Rolf Stranger fikk dem navnet tilbake ved et politisk kupp av et endringsforslag helt på slutten av et bystyremøte i 1955. Hans begrunnelse var at folk flest hadde fortsatt å bruke de danskklingende navnene tross fornorsking. Imidlertid fortsatte gaten som går ut fra Birkelunden å hete «Bjerkelundsgata», noe den fremdeles heter.

Lars Roede har gitt ut boken «Myten om murbyen».

Murbyen

Arkitekt Lars Roede er Oslos nestor innen beretninger om Christiania, og har i høst samlet noe av sin store kunnskapsmengde til boken «Myten om murbyen».

Han begrunner behovet for sin nye bok slik: «Enda en bok om det gamle Christiania? Denne boken handler om noe som fortjener å bli bedre kjent – byens tapte byggeskikk. Nå er det på tide å fortelle om hvordan husene som folk flest bodde i, så ut».

Etter å ha slått hull på myten om at det Christiania som ble skapt i 1624 var en ren murby, gir bokens første halvdel en god innsikt i de viktige skillene mellom laft, bindingsverk og mur, samt ryddig informasjon om boskikker på 1600- og 1700-tallet.

Og de som vil gå mer i detalj, finner konkrete eksempler fra åtte undersøkte bygårder i bokens siste halvdel. Det hele er krydret med gode og varierte illustrasjoner fra Oslo museums rikholdige arkiv.

Den nye boken om den svenske kirken i Oslo er blitt en vakker og innholdsrik presentasjon av en noe anonym institusjon på Hammersborg.

Margaretakyrkan

Midt i det tettbygde maktens høydedrag på og rundt Hammersborg ligger den svenske Margaretakyrkan som en litt anonym nabo til de mektige rundt seg. I de hundre årene som har gått siden det ble reist tidlig på 1920-tallet, har kirkebygget glidd inn som en litt anonym del av Oslos hverdagslige byutvikling.

Det er bakgrunnen for undertittelen «Svensk närvaro i Oslo», som høstens bokverk om Margaretakyrkan er utstyrt med.

Både arkitekturen så vel som kunst og utsmykningen i kirken, har fått god plass og innsiktsfull omtale i denne delikate boken, som dukker ned i vesentlige detaljer når det er nødvendig.

I tillegg er boken rikt utstyrt med gode illustrasjoner som til fulle kompletterer teksten. Dessuten skildrer den underveis også 1920-tallets nordiske klassisisme, og blir derved et verdifullt innslag i å forstå vår egen byhistorie fra mellomkrigstiden.

«Kongens hus» er en gjennomarbeidet ny utgave av et ni år gammelt praktverk, nå med nye, oppdaterte tekster i mange kapitler.

Kongens hus

To andre av årets bøker avspeiler også oslominner litt mer perifert, i hver sin ende av den sosiale skala. Vi banker først på hos selveste Kongen, for en helt ny utgave av det ni år gamle praktverket «Kongens Hus» kom ut i høst.

Den er gjennomarbeidet med nye, oppdaterte tekster i mange kapitler og er derfor en vesentlig forteller om Oslos historie. Det er skrevet et nytt kapittel om Slottsparken og Dronningens Kunststall, og de flotteste bilder gjør denne boken til et verdifullt verk.

Hans Jægers bok «Syk kjærlighet» skildrer 1800-tallets Kristiania, og blir i år utgitt på nytt på moderne bokmål.

Bohemenes Kristiania

Hans Jægers triolog «Kristiania-bohemens Bekjendelser» var en lang dagbokroman om forfatterens liv. Den ble skrevet da han i 1887 og 1888 sonet dommen for sin forrige skandaleroman «Fra Kristiania-Bohemen», som mange reagerte sterkt på da den utkom i 1893.

Den da 65 år gamle Henrik Ibsen uttrykte seg slik: «Det er en bok skrevet av et svin, for svin, om svin.»

Hans Jæger skrev lydlig, altså ikke «jeg», men «jei», samtidig som «kjærlighet» ble skrevet «kjærllkigfhet». Dette var i tillegg en tid der bokstaven «å» fortsatt ble skrevet som dansk «aa». Stein Schinstad har skrevet teksten om til moderne bokmål, og trilogiens første bok «Syk kjærlighet» kom ut i år.

Derved kan vi som dagens lesere lettere følge Jægers vandring rundt i 1890- tallets Kristiania.