«Hun må jobbe hardt for å tjene penger», skrev moren til sønnen. Sammen tvang de to unge kvinner til prostitusjon.

Kvinnene ble lurt til Oslo fra Romania og tvunget til prostitusjon. Denne uken ble en mor, hennes samboer, to sønner og en av kjærestene deres dømt for menneskehandel og hallikvirksomhet.

I en blokk på Oslos vestkant ble to kvinner tvunget til å prostituere seg. Nå er fem personer dømt for menneskehandel og hallikvirksomhet.

7 minutter siden

Sommeren 2020 kontaktes norsk politi av rumenske kolleger om en mulig sak om menneskehandel. En far mistenker at datteren hans er fraktet til Norge for å prostituere seg mot sin vilje.

Rumensk politi sender over et kart som viser to adresser på Oslos vestkant. Politiet starter å etterforske personer og adresser. To uker etter tipset fra Romania rykker politiet ut til en av adressene.