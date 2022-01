Raymond Johansen om nye koronaregler: – Legger opp til å følge regjeringens anbefalinger for skole

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), er fornøyd med at regjeringen gir kommunene større ansvar for hvilke tiltak som skal gjelde.

Raymond Johansen er glad for at skolene nå kan gå over til en mer normal hverdag.

13. jan. 2022 19:41 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringen opphever kravet om gult nivå i barnehager og grunnskoler og anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen. Det anbefales derimot gult nivå i barnehager og grunnskoler der smittenivået tilsier det.

Johansen sier at de vil følge regjeringens anbefalinger.

– Vi trenger litt tid til å se på helheten i det regjeringen har lagt frem i dag, men vi legger i utgangspunktet opp til å følge regjeringens anbefalinger for skole. Det er en riktig beslutning at kommunene selv får ansvar for å vurdere tiltakene i skoler og barnehager, sier han til Aftenposten.

Vil ha klar egen forskrift snart

Johansen sier at Oslo vil fortsette å teste elever for å kunne holde barnehager og skoler åpne.

– Oslo vil være klar med egen forskrift som regulerer Oslos pandemihåndtering, og vi er klare til å koordinere oss med omkringliggende kommuner så snart regjeringen åpner for det, sier han.

Han er også glad for at store deler av byen igjen kan åpne. – Barn og unge må i større grad skjermes for tiltakene, og vi må få i gang byen vår igjen. Jeg er mer opptatt av å få folk tilbake i jobb enn å få muligheten til å drikke vin til maten, selv om det også er hyggelig.

Han legger også til at byrådet er fornøyd med signalene om endringer i karantenebestemmelsene.

Oslo Handelsstands Forening jubler

– Endelig kan vi ønske gjestene tilbake til bords og servere øl og vin til maten, sier Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening. Næss påpeker at skjenkestoppen har gått hardt utover bransjen, og at flere nå er lettet.

– Våre medlemmer er klare for å åpne igjen og flere har allerede meldt at de åpner i fredag og de nærmeste dagene. Nå er det viktig at de ansatte kan komme tilbake på jobb og at folk kan gå ut og kose seg med god mat og drikke.