Fornebubanen endelig vedtatt i Oslo. Dette betyr det.

Etter en vår med milliardsprekker og politisk drama, vedtok bystyret i Oslo å fortsette arbeidet med Fornebubanen. Dette er fem konsekvenser av det ferske vedtaket.

Nå skrus tempoet på byggingen av Fornebubanen opp igjen.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

7 minutter siden

Onsdag sa bystyret i Oslo ja. Torsdag gjør fylkestinget i Viken det samme. Dermed roer trolig dramaet rundt T-banen seg – for denne gang.

– Jeg er veldig glad for at vi i dag tar en avgjørelse jeg mener vil stå seg i generasjoner, sa byråd for samferdsel og miljø, Sirin Stav (MDG) fra talerstolen i bystyresalen.