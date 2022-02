Gira på ski i helgen? Gå mot nord

Eget skitog, nye løypemaskiner og ferske spor. Her kan du gå på ski i helgen.

Bilder fra Nordmarka tatt torsdag av Skiforeningen.

Mange fikk høye forhåpninger da det kom kaldt påfyll av nysnø natt til onsdag. Men med plussgrader, regn og vind gikk det fort fra skismak til bismak.

I morgen derimot, er både OL-ild og håpet tent. Yr melder oppholdsvær og kuldegrader. Det meste ligger til rette for å skli på kryss og tvers gjennom Marka. De fleste stuene er åpne med boller og brus.

Den beste skihelgen på lenge? Skiforeningen mener det kan bli det.

Men de beste forholdene finner du i høyden.

Ved Songsvann var det fredag ettermiddag litt isete, men fullt mulig å gå på ski.

I høyden er føret bedre, selv om Skiforeningen skriver at ny snø ikke har festet seg til det glaserte underlaget alle steder. Her og der kan det også titte opp kvister og grener fra snøen.

De oppfordrer deg til å ta det rolig i utforkjøringene hvis du vil unngå riper. Prøv å holde deg til løyper som går på skogsbilveier, inntil terrengløypene får mer stell.

Seks tonns løypemaskiner

Foruten helgens skiføre har Skiforeningen flere ting å glede seg over.

I helgen starter nemlig deres eget skitog, og så fort det lar seg gjøre vil Marka-bussene begynne å rulle igjen.

Skitogene går fra Oslo S til Stryken, med stopp på blant annet Grefsen, Nydalen og Kjelsås i byen. Nærmere skogs kan du gå av på Movatn, Nittedal eller Hakadal. Husk å melde deg på dagen før, og at du får rabatt som medlem.

Foreningen har dessuten fått flunkende ferskt utstyr. Takket være rause givere har de fått nye løypemaskiner i Romeriksåsene og helt nord i Nordmarka.

– Vi trenger de beste menneskene. Men også de beste maskinene, sa fungerende generalsekretær i Skiforeningen, Espen Jonhaugen, under feiringen.

De nesten seks tonn tunge maskinene ble innviet på Kikut for bare et par uker siden. De siste dagene har de jobbet på spreng i Nordmarka for å sikre god gli.

Hvis du selv vil ta en titt på forholdene kan du sjekke webkameraene.

Eller studere denne listen over anbefalte steder:

Lillomarka (Linderudkollen, Movatn, Skytta)

Nordmarka sør (Sognsvann vest, Låkeberget, Brekke, Elveli)

Nordmarka nord (Stryken, Svartbekken, Mylla)

Vestmarka (Vestmarksetra, Skoglund, Solli)

Kjekstadmarka (Gjellebekk, Lyfjell, Elvelia, Spikkestad, Heggedal)

Krokskogen (Ringkollen, Sollihøgda/Høymyr, Skansebakken, By i Lommedalen)

Romeriksåsene (Brovoll, Råsjøkrysset, Sjonken)

Bærumsmarka (Fossum, Østernvannsvingen, Årnes)

Østmarka (Drivplassen, Krokhol)

Sørmarka (Greverud)

Follomarka (Lysløypa i Drøbak)

Husk også å sjekke preppestatus i kartet, og de lokale føremeldingene før du drar ut. iMarka- eller Skisporet-appen er også lur å ha med seg i lommen.

Og dersom ingen av disse stedene frister, finnes alltids næranlegg med evigung kunstsnø.