To kameraer hang like ved åstedet. Men begge var knust.

Det er installert en rekke kameraer ved Lofsrud skole. Mange av dem er ødelagte.

Overvåkingskameraene ble knust etter forrige gang det ble avfyrt skudd ved Lofsrud skole, får Aftenposten opplyst. De henger få meter fra stedet der en ung mann ble drept.

Magnus Lysberg Journalist

og NTB

8. okt. 2021 17:58 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om skuddene klokken 22.22 torsdag kveld. En gruppe unge menn hadde samlet seg i gressbakken bak Lofsrud skole, på Mortensrud sør i Oslo.

Aftenposten har snakket med flere vitner som forteller at de var til stede da skuddene falt. Vitnene sier gjerningspersonen kom overraskende på, rundt hjørnet der de satt.

Det ble avfyrt flere skudd. De unge mennene løp. En 20-åring ble truffet. Han ble fraktet til sykehuset, kritisk skadet. Fredag ettermiddag opplyste politiet at mannen er erklært død.

Både politihelikopteret og hundepatruljer ble satt inn i letingen etter mistenkte. Fredag hadde likevel ikke politiet mer informasjon og ba om tips.

Knuste overvåkingskameraer

Det er installert en rekke overvåkingskameraer rundt skolen, også der skytingen fant sted. To kameraer henger på hjørnet gjerningspersonen skal ha gått forbi.

Kameraene henger få meter fra åstedet.

Begge kameraene er knuste.

Overvåkingskameraene har vært ute av drift i omtrent ett år, får Aftenposten opplyst fra en kilde med kjennskap til det. Kameraene skal ha blitt knust i etterkant av forrige skyteepisode ved skolen.

– Vi er kjent med problematikken, og vi jobber med det. Jeg kan ikke si noe mer enn det nå, sier Grete Metlid til Aftenposten.

Metlid er leder for etterforskning i Oslo politidistrikt. Hun sier at videoopptak av drapet vil bli viktig i etterforskningen:

– Video er et sentralt prosjekt i saken, sammen med innhenting av en rekke andre materialer, sier hun.

Dømt for drapsforsøk

Natt til langfredag, i påsken 2020, ble det avfyrt flere skudd mot en bil, like ved skolen. En kule traff frontruten på bilen, trengte inn i dashbordet og stoppet til slutt i bildøren.

Skuddene ble fanget av skolens overvåkingskameraer. Videobildene ble lagt frem som bevis i retten. To menn ble i oktober i fjor dømt til seks og et halvt år i fengsel for drapsforsøk.

Siden ble mange av skolens kameraer ødelagt.

– Vi hadde 6–8 kameraer som satt på veggene her. Vi anmeldte det, men det skjedde aldri noe mer, sier rektor ved ungdomsskolen, Trond Nilsen, til VG.

Det er ikke klart om andre kameraer ved skolen var i funksjon da skuddene falt torsdag kveld.

– Vi vet ikke hvem som står bak

Oslo-politiet sier at de tar skytingene på alvor, men ser ingen sammenheng mellom dem.

– Er dette gjengrelatert?

– Vi kan ikke si noe mer. Vi vet ikke hvem som står bak, sier Metlid.

– Vi tar høyde for at det kan være flere forklaringer. Det har utvilsomt blitt skutt mot flere personer. Det er for tidlig å si om det var et målrettet angrep mot ham som person. Det var flere personer i området, da det ble skutt.

Hun sier politiet kommer til å gjøre alt de kan for å oppklare drapssaken. Politiet jobber nå ut ifra flere hypoteser.

– Det er veldig viktig nå at informasjonen kommer til politiet. Vi trenger all den informasjonen vi kan få nå. Vi merker at nærmiljøet engasjerer seg, sier Metlid.

Sju skyteepisoder på kort tid

Det har vært flere skytinger i Oslo den siste tiden. Det bekymrer også politiet.

Sju personer er blitt skutt på sju uker i Oslo:

Søndag 15. august ble to unge gutter skutt i en T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon, på Oppsal øst i Oslo. En av dem ble alvorlig skadet. Gjerningsmannen er pågrepet.

Onsdag 25. august ble to menn skutt ved en oppgang på Trosterud på Alna øst i Oslo. Begge havnet på sykehus. Pr. nå har ikke politiet noen mistenkte i saken.

Mandag 30. august ble en mann i 20-årene skutt og skadet ved Brynseng T-banestasjon i bydel Gamle Oslo. En mann i 20-årene ble pågrepet.

Lørdag 2. oktober ble en mann ble alvorlig skadet i en skyteepisode i Vika i Oslo sentrum. Der ble en tredje person pågrepet torsdag.

Torsdag kveld, 7. oktober, døde en 20 år gammel mann etter å ha blitt skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud.

Oslo-politiet sier at de tar skytingene på alvor, men ser ingen sammenheng mellom dem.