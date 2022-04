Økernsenteret slik de fleste kjenner det... Senteret slik det var tenkt i 2018 -uten den gamle høyblokken Den foreløpig siste planen som ble lansert for et år siden Oslo Økern Fagetaten ber om at Nye Økern får et offentlig bad og blir mer «menneskelig»

Planene for nye Økern har versert i snart 25 år. Nå lanserer Plan- og bygningsetaten sitt eget alternativ. Og du kan få si hva du mener.

6 minutter siden

Mange husker Økern-senteret som en høyblokk og et slitt kjøpesenter i et kaos av veier og skinner. I årevis er vidløftige planer for det nå forlatte stedet blitt lansert:

Lenge lå det an til at den 66 meter høye, ikoniske blokken fra 1970 skulle rives og erstattes med Norges største kjøpesenter og badeland.