Ingen enighet i Oslo Høyre – klart for rabaldermøte mandag

Striden i Oslo rundt gruppeleder Øystein Sundelin fortsetter. Et krisemøte mellom partene søndag endte i null og niks.

Et krisemøte i Oslo Høyre søndag for å finne en løsning på striden rundt gruppeleder Øystein Sundelin første ikke frem. Et flertall i Høyres bystyregruppe vil vrake Sundelin som leder og fjerne ham som heltidspolitiker. Dette avgjøres nå i et møte i Høyres gruppemøte mandag. Foto: Olav Olsen

14 minutter siden

Dermed vil Øystein Sundelins skjebne som heltidspolitiker i Oslo og leder av Høyres gruppestyre avgjøres mandag.

Ledelsen i Oslo Høyre trosset koronafrykten og møttes fysisk i Høyres hus i Oslo sentrum. Det skriver VG.

Møtet fant sted etter at det fredag ble klart at et flertall av medlemmene i Høyres bystyregruppe har signert en uttalelse der Sundelin vrakes som gruppeleder. De vil også fjerne ham som leder av byutviklingskomiteen.

Oslos Høyres leder Heidi Nordby Lunde ledet søndag møtet, som ikke endte i noen av avklaring eller løsning på uenigheten. Det får Aftenposten bekreftet fra flere kilder.

Det eneste utfallet av møtet var en avklaring om prosessen for mandagens møte.

Foruten Sundelin deltok nåværende gruppenestleder Anne Haabet Rygg og sjefssekretær i Oslo Høyre, Anne Kristin Vie, på møtet.

Dermed blir det etter alle solemerker duket for et dramatisk gruppemøte i Oslo Høyre mandag.

Les også Les Andreas Slettholms kommentar: «Det er ikke bare problemer innad i Høyre. Det er regelrett mytteri.»

Syv støtter Sundelin

Da skal 33 medlemmer og varamedlemmer i Oslo Høyres bystyregruppe ta stilling til et forslag om å vrake Sundelin fra alle verv. Rygg foreslås som ny leder av gruppen, Ola Kvisgaard som ny nestleder.

18 av 33 har signert uttalelsen om mistillit til Sundelin, ifølge Rygg. I tillegg skal ytterligere fem senere ha sagt at de støtter uttalelsen, altså 23 totalt.

Etter det Aftenposten kjenner til har tre medlemmer sagt at de vil stemme blankt. Syv vil støtte Sundelin.

Flertallet ønsker også en helt ny rokering av verv mellom Høyre og Venstre i bystyret. Det har Oslo Venstre takket nei til.

Fakta Her er forslaget det skal stemmes over mandag «Forslag: Behov for endringer i sammensetningen i Oslo Høyres bystyregruppe Vi foreslår at det gjøres endringer i bystyregruppens sammensetning. Årsaken til dette er at nåværende gruppeleder etablerer en ukultur som undergraver den gjensidige tilliten som bystyregruppen er avhengig av. Han holder informasjon tilbake og forteller usannheter for å få voteringer og beslutninger til å gå i sin favør. Dette skaper manglende tillit internt i gruppen, og overfor andre partier. Det undergraver gruppens evne til å være den politiske opposisjonsstemmen velgerne forventer av oss. Øystein Sundelin har ikke lenger vår tillit til å være gruppeleder for Oslo Høyres bystyregruppe. Vedtaksforslag: 1. Øystein Sundelin fratrer som gruppeleder for Oslo Høyres bystyregruppe, og andre verv han er valgt til i kraft av å være gruppeleder og heltidspolitiker. 2. Anne Haabeth Rygg tiltrer som ny gruppeleder for Oslo Høyres bystyregruppe 3. Ola Kvisgaard tiltrer som nestleder for Oslo Høyres bystyregruppe. 4. Venstre får vervet som leder av Byutviklingsutvalget, Høyre får nestlederen i kultur – og utdanningsutvalget. Høyres fraksjonsleder i Kultur- og utdanning velges til nestleder i utvalget. 5. Afshan Rafiq trer inn i vervet som fraksjonsleder for Høyre i byutviklingsutvalget. 6. Endringene trer i kraft umiddelbart, men leder og nestlederverv i utvalgene kan først effektueres i bystyrets førstkommende møte 27. januar 2021. Vi ber om at disse forslagene settes på dagsordenen, og voteres over i gruppens møte 11. januar 2021.» Vis mer

Grove beskyldninger

I den skriftlige begrunnelsen for mistillitsforslaget, som Aftenposten har tilgang til, rettes det svært sterke anklager mot Sundelin. Det påstås blant annet at Sundelin har:

Etablert en ukultur og undergravd tilliten i gruppen.

Holdt tilbake informasjon tilbake og fortalt usannheter.

Forsøkte å ansette en nær venn som rådgiver.

Løyet om fakta i ulike ansettelsessaker.

Løyet til Venstres gruppeleder under konstitueringen i 2019.

Her kan du lese hele begrunnelsen for mistillitsforslaget.

Sundelin vil slåss for sitt politiske liv og sa til Aftenposten fredag at han håper han kan snu stemningen i gruppen. Han avviser kategorisk at han har løyet.

Her kan du lese hele Sundelins tilsvar til beskyldningene mot ham.