Fontener i Oslo stengt på grunn av legionella-fare

Ni fontener i Oslo er stengt fordi de er potensielle kilder til legionellasmitte. – Det er ikke farlig å dyppe føttene i de andre fontenene, sier parksjefen.

Herman (4) år vasser i fontenen foran Rådhuset på sammen med pappa Fabian Rudaa-Naarstad. Denne fontenen er trygg, ifølge parksjefen i Oslo. Foto: Stein J. Bjørge

Ingrid Åbergsjord

NTB

Stein J Bjørge (foto)

30. mai 2021 15:52 Sist oppdatert 18 minutter siden

Legionella er en gruppe bakterier som kan forårsake den potensielt dødelige legionærsyken. Årlig registreres 20–30 tilfeller av legionellasmitte i Norge, halvparten av dem er smittet i utlandet.

Én person ble legionellasmittet av en fontene på Youngstorget i Oslo i fjor sommer. Vedkommende ble innlagt på sykehus.

forrige











fullskjerm neste «Evig Liv» på Sehesteds plass 1 av 5 Foto: Stein J Bjørge

Ekstern gransking

– Den tragiske hendelsen på Youngstorget var det første registrerte smittetilfellet fra en fontene i Norge noensinne, sier parksjef Tørres Rasmussen i Bymiljøetaten.

Han understreker at kommunen tar legionella høyest alvorlig. Et eksternt uavhengig firma har derfor nå gransket faren for legionella-utbrudd fra samtlige kommunale fontener, på oppdrag fra Bymiljøetaten.

Resultatet er at vannet nå er skrudd av i ni av dem. Disse skal nå utbedres. De ni er:

Hovedfontenen i Frognerparken

Fontenen på Youngstorget

«Evig Liv» på Sehesteds plass

Fontenen på Grev Wedels plass

«Påfuglen» ved Nasjonalteateret

Fontenen på toppen av St. Hanshaugen

«Hansken» på Christian Fredriks plass,

Vannkunsten ved Stasjonsallmenningen

«Vann i sten» ved Stortorget

Spikersuppa står ikke på listen over fontener som skal stenges. Foto: Stein J Bjørge

De øvrige fontene er trygge

– De fontene som det nå er vann i, er helt trygge for legionella. Det er ikke et problem å dyppe føttene i dem eller å la hunden din drikke vannet, sier parksjefen.

Han sier at fontene er ekstra viktige rekreasjonsområder for innbyggerne under koronaen. Derfor er han lei seg for at flere av dem er stengt. Det er når det er sommer og over 20 grader i luften, at legionellabakteriene kan spre seg som støvartikler om fontenene ikke er godt nok vedlikeholdt.

Rasmussen gjør oppmerksom på at det også finnes fontener i Oslo som kommunen ikke er ansvarlig for eller har oversikt over tilstanden til.