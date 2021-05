Ambulansekaprerens forsvarer før dommen: – Han er innstilt på en streng straff

Påtalemyndigheten har bedt om 12 års forvaring, blant annet for syv drapsforsøk, for mannen som i 2019 kapret en ambulanse i Oslo. Torsdag kommer dommen.

Ambulansen kjørte på en barnevogn med et syv måneder gammelt tvillingpar under villmannskjøringen på Torshov. Her er jakten stanset og føreren lagt i bakken. Foto: Cathrine Hellesøy Harrisson

NTB-Anders R. Christensen

20. mai 2021 05:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er vel ikke noen overdrivelse å si at han er spent på dommen, sier advokat Øyvind Bergøy Pedersen til NTB.

Torsdag kl. 15 får hans klient, som er tiltalt for å ha kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo i 2019, fulgt av villmannskjøring rundt i trange bygater på Torshov, sin dom i rettssal 828 i Oslo tinghus.

Påtalemyndigheten mener at mannen forsøkte å drepe i alt syv mennesker ved å kjøre på dem med ambulansen. I tillegg er han blant annet tiltalt for oppbevaring av narkotika, trusler med skytevåpen og besittelse av våpen på offentlig sted.

– Venter en svært streng straff

I rettssaken, som gikk i Oslo tingrett i april, erkjente mannen straffskyld på alle punktene i tiltalen, bortsett fra drapsforsøk og trusler mot politiet med ambulansen. Mannen sa at han ikke hadde hatt til hensikt å drepe noen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om tolv års forvaring med en minstetid på åtte år.

Advokat Øyvind Bergøy Pedersen forsvarer 33-åringen som 22. oktober 2019 kapret ambulansen i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bergøy Pedersen mener at det i rettssaken ikke ble ført bevis for at mannen hadde drapsforsett, og han er tydelig på at det ikke er riktig å idømme mannen forvaring.

– Han venter og er innstilt på å få en svært streng straff. Det han har erkjent, tilsier en streng straff, men han er spent på hva retten mener om de omtvistede punktene og om det blir forvaring eller en tidsbegrenset straff, sier forsvareren.

Alle drapsforsøkene er ført opp som separate punkter i tiltalen, og retten skal vurdere skyldspørsmålet enkeltvis.

Bergøy Pedersen vil foreløpig ikke si hvorvidt det er aktuelt å anke dersom mannen blir dømt for ett eller flere drapsforsøk.

Vil se på begrunnelsen

Statsadvokat Alvar Randa, som er aktor i saken, sier at han med ganske stor sikkerhet ikke vil ta stilling til ankespørsmålet under domsavsigelsen.

– Jeg har selvfølgelig tenkt på forskjellige utfall, men jeg har såpass respekt for rettens vurderinger at jeg må bruke litt tid på å sette meg inn i hvordan de begrunner dommen før jeg tar stilling til om jeg skal godta dommen eller anke, sier Randa.