Byrådet åpner felleskassen for at syklister i Oslo skal få sykkelpiggdekk

Etter suksess i 2020 har byrådet igjen tatt på seg spanderbuksene. Fra og med torsdag kan byens syklister kjøpe piggdekk for fire millioner kroner på kommunens regning.

Fra og med torsdag kan Oslos syklister søke kommunen om støtte til piggdekk.

Sondre Moen Myhre Journalist

22 minutter siden

– Dette er et tilbud for alle, så her er det førstemann til mølla. Vi har satt av fire millioner, som er et betydelig beløp. Men det gjelder å være tidlig ute.

Det sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav om ordningen. Oslo kommune vil fremover gi ut støtte til syklistene i Oslo som vil kjøpe piggdekk. Støtten beløper seg på opptil 1000 kroner pr. person og er begrenset til maksimalt 50 prosent av totalkostnaden til dekkene som kjøpes.

– Vi vil at støtten skal inspirere folk som pleier å sette syklene i kjelleren på denne tiden til å bli helårssyklister, sier Stav.

Fakta Slik fungerer Oslos piggdekk-støtte Gjelder for kjøp av piggdekk, kjøp av tjeneste for å sette på piggdekkene og annen nødvendig klargjøring av sykkel for å sykle om vinteren.

Maksimalt tilskudd er på 1000 kroner pr sak, begrenset til 50 prosent av kostnadene.

Tiltaket må være gjennomført fra og med 1. desember 2022. Du må søke om tilskudd før du kjøper piggdekk.

Støtten gjelder ut februar 2023.

Kan søkes om på klimatilskudd.no fra og med torsdag 1. desember kl. 12.00 Vis mer

Gode erfaringer

Ordningen ble også forsøkt i vinteren 2020/2021. Da ble det avsatte beløpet revet bort på bare få dager.

Byråden opplyser om at 85 prosent av dem som fikk støtte, rapporterte om en endring i vanene sine og at de også syklet neste vinter. Tre av fire som mottok støtte hadde ikke syklet om vinteren før.

– Det betyr at vi rekrutterte en del nye helårssyklister, konkluderer Stav.

– Vi har sett nå at andelen som kjører bil økte under pandemien. Derfor er det ekstra viktig å bidra til å senke terskelen for å sykle hele året.

Sirin Stav takket Oslos syklister under sykkelens dag i sommer. Nå vil hun også ha flere syklister om vinteren.

Mener pengebruken er fornuftig

På spørsmål om det er fornuftig at fire millioner av kommunens penger brukes på sykkeldekk til privatpersoner, svarer Stav:

– Det her er et veldig effektivt tiltak for å stimulere til sykling og mer miljøvennlige reiser, noe som er til gode for alle i byen. Det frigjør også plass på kollektivtrafikken slik at flere kan gå fra bil til buss, trikk eller t-bane. Det er, slik vi ser det, kostnadseffektivt.