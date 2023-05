Nato-toppmøte i Oslo neste uke: Slik vil det påvirke hovedstaden

Onsdag starter et Nato-toppmøte i Oslo rådhus med flere utenriksministre. Det betyr stort politioppbud og sperringer i Oslo sentrum.

Fire uniformerte politibiler sto utenfor Oslo rådhus torsdag morgen. De neste dagene vil det være enda mer politiet i området.

25.05.2023 12:24 Oppdatert 25.05.2023 13:09

Allerede en uke før møtestart var flere politienheter i sving rundt Oslo rådhus. Politiet har de siste dagene blant annet jobbet med objektsikring i forbindelse med Nato-møtet i den norske hovedstaden.

Selve møter starter onsdag 31. mai og varer i to dager. Norge skal være vertskap for Natos utenriksministermøte. Møtet ledes av Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Et møte på dette nivået betyr godt med synlig politi og redusert fremkommelighet. Allerede torsdag er et stort område mellom Vestbanen og Akershus festning sperret. Flere vektere står på innsiden og passer på at ingen uvedkommende kommer inn i det avsperrede området.

Et stort område mellom Vestbanen og Akershus festning er sperret i forbindelse med Nato-møtet i Oslo.

På innsiden står det flere store og små telt. Det midlertidige mediesenteret skal ligge i dette området.

Det er ventet 250 delegater og 300 pressefolk i forbindelse med møtet.

Torsdag ble det kjent at politiet får utvidet mulighet til å innhente informasjon om passasjerer som reiser inn og ut av landet mellom 24. mai og 4. juni.

Stenger Rådhuset og flytter vielsene

På grunn av møtet vil Oslo rådhus være stengt fra og med mandag 29. mai til og med torsdag 1. juni.

Vielsene onsdag 31. mai er flyttet til Heftye-villaen. Også et avgrenset område av Rådhusplassen er stengt. Samtidig blir uteserveringene på Fritjof Nansens plass stengt fra og med 29. mai til og med 1. juni, melder Oslo kommune.

«Nato verner om din sikkerhet og frihet», står det flere steder på utsiden av sperringene ved Rådhuset.

Også kollektivtrafikken blir rammet av møtet. Onsdag og torsdag stenger Rådhusplassen samt holdeplassene Ruseløkka, Aker brygge og Kontraskjæret.

Trikkelinje nummer 12 kjører over Nationaltheatret disse dagene. Fullstendig oversikt over endringene finner man på nettsidene til Ruter.

Politiet: Stiller høye sikkerhetskrav

Ettersom Oslo er vertsby, har Oslo politidistrikt det overordnede ansvaret for å ivareta sikkerheten rundt møtet og alle involverte. Dette skjer i samarbeid med PST. Gjennomføring av et slikt internasjonalt møte stiller ifølge politiet høye sikkerhetskrav.

– Politiet vil iverksette de nødvendige sikkerhetstiltak for å trygge alle deltagere og involverte i møtet og samtidig ivareta befolkningens trygghet. Oslo politidistrikt har lang erfaring med gjennomføring av større arrangementer.

Det skriver Harald Nilssen i en e-post. Han er stabssjef i Oslopolitiet.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, kommer tilbake til Oslo for å lede møte i Rådhuset. Dette ble tatt på en pressekonferanse ved USAs utenriksdepartement i Washington tidligere i år.

– Vår viktigste oppgave er å sørge for at Natos utenriksministermøte blir gjennomført på en trygg og god måte samtidig som gjennomføringen skal føre til minst mulig ulemper for Oslos innbyggere og næringsliv i området, legger han til.

Torsdag morgen sto fire uniformerte politibiler rett utenfor Rådhuset. Politiet jobber nå med tiltak som blant annet går ut på objektsikring. Samtidig legger operasjonsleder Eirik Sannes til at det vil være mulig for publikum å passere på Akershusstranda under toppmøtet.

Sannes legger til at selv om møtet formelt er ferdig torsdag 1. juni, vil enkelte delegater være litt lenger i byen. Derfor vil det ta noen dager før alle sikkerhetstiltakene oppheves.