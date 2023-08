Ruter har fått grønt lys for nye snike-satser

Ruter har ikke økt gebyrsatsene siden 2015. Nå kan enkelte gebyrer bli økt med opptil 30 prosent.

I dag må man minimum betale 950 kroner i gebyr hvis man blir tatt i billettkontroll. Nå kan både Ruter og Vy øke snikegebyrene. Vis mer

Gi meg kortversjonen

Det er Samferdselsdepartementet som fastsetter satsene for gebyr som kan ilegges snikerne. For noen måneder siden sendte Ruter og Vy brev til departementet med anmodning om å fastsette nye gebyrsatser.

Ruter har nemlig ikke økt gebyrsatsene siden 2015.

– I likelydende svar fra Samferdselsdepartementet til Vy og Ruter har departementet vedtatt at tilleggsavgift kan følge den generelle prisveksten i samfunnet for å sikre en høy andel betalende, skriver Cathrine Myhren-Haugen i en e-post.

Hun er kommunikasjonssjef i Ruter.

Her er de nye satsene

Samferdselsdepartementet har fastsatt følgende satser:

Tilleggsavgift (snikegebyr) betalt på stedet for personer mellom 15–18 år kan settes til 1200 kroner. I dag er denne satsen på 950 kroner. Endringen tilsvarer en økning på 26,3 prosent.

Snikegebyr for voksne som velger å betale med faktura, settes til 1470 kroner. I dag koster det 1150 kroner med faktura for voksne. Det tilsvarer en økning på 27,8 prosent.

Tilleggsavgift for voksne som betales på stedet, settes til 1200. I dag koster det 950 kroner. Det er en økning på 26,3 prosent.

Satsen for forfalsket billett kan settes til 2600 kroner, og billetten blir inndratt. I dag koster det 2000 kroner. Økningen tilsvarer 30 prosent.

Taper over 300 millioner i året

Selv om Ruter ba departementet om godkjennelse for høyere gebyrsatser, må satsene vedtas internt hos Ruter før snikerne får høyere gebyrer.

– Ruter forholder seg til de nevnte, fastsatte satsene fra Samferdselsdepartementet, og vurderer å øke tilleggsavgift for reisende uten gyldig billett. Det er ennå ikke besluttet når dette vil skje, skriver Cathrine Myhren-Haugen.

Mot slutten av fjoråret betalte nesten 92 prosent av passasjerene. Det betyr at nesten én av ti var gratispassasjerer. For noen år siden var andelen snikere helt nede på 3–4 prosent. Med så mange som reiser uten å betale, taper Ruter over 300 millioner kroner i året.

Ruter har avtale med Sporveien som kontrollerer passasjerene på trikk og T-bane. I tillegg utfører tre vekterselskaper kontroll på bussene.

I 2019, som var det siste normalåret før pandemien, fikk Ruter nesten fem milliarder kroner i billettinntekter. I tillegg kom 4,1 milliarder i offentlig tilskudd.