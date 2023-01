Er denne badstuen et fartøy eller en flytende konstruksjon?

Oslos badstuflåter skaper hodebry. Stabukken Eivind Westhagen på Lysaker fikk byrådet med på laget.

Eivind Westhagen fortøyde sin selvbygde badstuflåte på Sollerud ved Lysaker for to år siden.

31.01.2023 16:24

Badstubølgen har skyllet over Oslo lenge og stadig flere flåter har ankret opp langs fjorden. En av dem har vært på kollisjonskurs med kommunen.

Eivind Westhagen fortøyde sin selvbygde flåte på Sollerud ved Lysaker for to år siden. Han kontaktet Plan- og bygningsetaten (PBE) og fikk beskjed om at han måtte søke byggetillatelse for midlertidig tiltak.

