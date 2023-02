Harde ord etter Steens avgang: «Du er et forferdelig menneske»

Avgått byrådsleder Robert Steen gikk ut mot «lavmål» fra utvalgsleder Cecilie Lyngby i Oslo bystyre. Nå forteller Oslo-politikeren at Steen selv har sendt en melding til henne som hun begynte å gråte av.

Torsdag gikk Robert Steen (Ap) av som helsebyråd i Oslo og overlot nøkkelkortet til sin arvtager Marte Scharning Lund (Ap).

10.02.2023 13:36 Oppdatert 10.02.2023 14:07

Torsdag måtte Robert Steen (Ap) gå av som helsebyråd i Oslo kommune. Fredag våknet han opp uten jobb, for første gang siden han var 14 år.

Nå forteller Cecilie Lyngby, gruppeleder i Folkets parti Folkets partiTidligere Fokeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), at Steen skrev følgende i en tekstmelding til henne fredag morgen:

«Du er et forferdelig menneske».

– Fikk meg til å gråte



Karakterstikken var en direkte kommentar på Lyngbys uttalelse fra dagen før om at Steen viste «feighet» ved å gå av. Et skjermbilde av Lyngbys sitat var også med i meldingen.

Lyngby forteller til Aftenposten at meldingen har gått inn på henne.

– Dette personangrepet fikk meg faktisk til å begynne å gråte, for selv om politikere skal tåle mer enn de fleste gikk dette sterkt inn på meg, sier Lyngby til Aftenposten.

– Etterhvert som jeg fikk summet meg, forstod jeg ingenting av det Steen skrev. Hva var det han tenkte på? Hvilket motiv hadde han for å karakterisere meg slik han gjorde? Hva handler dette personangrepet egentlig om? spør hun.

Lyngby sier fredag at hun står inne for det hun sa dagen før om at hun mener Steens avgang er feig.

– Jeg står inne for det jeg har sagt og jeg gjentar at når en byråd trekker seg midt i en høring da opplever jeg dette som en feig handling. I tillegg handler det om noe langt mer enn politikk, det handler om de store avsløringene rundt eldreomsorgen i Oslo som Robert Steen har det hele og fulle ansvaret for. Som leder av helse- og sosialutvalget i Oslo kommune er det min plikt å jobbe for en god eldreomsorg. Å gjennomføre høringer rundt eldreomsorgen er en del av min oppgave som politiker.

– Jeg ble såret

Steen har stått i en storm den siste tiden. Etter flere sterke historier fra pårørende og pasienter ved Ullern helsehus, har opposisjonen snakket om mulig mistillit.

Som gruppeleder i Folkes parti og leder for Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre har Cecilie Lyngby ledet høringene mot Steen.

Etter at Steen gikk av, omtalte hun dette som «feigt» overfor NRK.

I tillegg til å sende SMSen, gikk Steen fredag ut på Facebook og omtalte uttalelsen som «lavmål».

– Jeg sa det jeg følte der og da, og det står jeg inne for

Robert Steen sier til Aftenposten at han står for innholdet i SMSen til Lyngby.

– Konteksten er at jeg sto opp i dag morges til den første dagen siden jeg gikk i barnehagen uten å ha noe å gjøre. Det var første dag uten jobb. Det er ikke noe hyggelig. Du ligger ganske langt nede. Det er tøft. Når du slår opp avisene, så kommer du da til rikskringkastningens nettsider som er nasjonalt dekkende. Så ser du at du er omtalt som en feiging. Uten at det har noe som helst binding til noe eller relevans. Jeg blir kalt feiging og ikke av hvem som helst, men av den personen som har posisjonen som leder i helse- og sosialutvalget i Norges hovedstad, sier Steen og legger til:

– Da reagerer jeg som mennesker gjør. Jeg blir såret. Jeg tror kanskje det er noe av det verste jeg har blitt utsatt for i mitt liv. Jeg blir sint. Jeg blir lei meg. Jeg tenker at dette er ikke ålreit. Det må jeg som voksenperson si fra om, så sender jeg en melding til Cecilie Lyngby. Jeg tenker at det må være mellom henne og meg, men jeg må si fra det er ikke ok å gjøre noe slikt til NRK, det er ikke ålreit.

Steen vil ikke svare direkte på Aftenpostens spørsmål om han selv valgte å trekke seg eller om han ble bedt om å gå av som helsebyråd.

– Men det er et ganske sterkt uttrykk å kalle noen «et forferdelig menneske»?

– Jeg opplever at det er ikke noe sterkere enn å ha stått på 24 /7 for Oslo kommune og bli kalt for feig. På Bogerud i gamledager sa de at det er best å sparke folk når de ligger nede, for da kan de ikke ta igjen. Sånn opplevde jeg det.

Han legger til at Lyngby har Jarle Aaabø som medierådgiver.

– Jeg har ingen rundt meg som kan gi meg gode kommentarer om hvordan. Jeg sa det jeg følte der og da til et voksent menneske, og det står jeg inne for, sier Steen.

Robert Steen beskriver overfor Aftenposten hvilken situasjon han er i akkurat nå.

– Det er snakk om et menneske, en familieforsørger som over natten har mistet sitt arbeid og sin inntekt. Som over natten vil få sin pensjon kraftig forminsket, fordi det er de siste årene av arbeidslivet som har mest å si for pensjonsberegningen. Som har stått i mediebildet nasjonalt og blitt beskyldt for å ikke kunne gjøre jobben min, sier han.

Han legger til at Lyngby ikke har vært den mildeste kritikeren.

- Når man i tillegg etter en slik dag blir kalt for feig er jeg redd vi opptrer på en måte som folk flest opplever som respektløs og lite hyggelig, sier han til Aftenposten.

Usikker på fremtiden

På spørsmål om hva han skal gjøre fremover, sier Steen at han må bruke litt tid på å lande.

– Det har vært noen tøffe døgn, sier Steen, som forteller at han så sent som siste kveld som byråd var på besøk hos en eldre mann med store ernæringsmessige utfordringer.

– Det har gått i 110 til det siste, sier han.

Steen innrømmer at han gjerne skulle ha ønsket at hans utgang fra Oslo-politikken hadde skjedd på en annen måte.

– Jeg mener genuint at det overhodet ikke er grunnlag for noe mistillit. Det er jeg sikker på at ville kommet tydelig frem i arbeidet videre. Det er frustrerende å ikke få være med helt inn, sier han.