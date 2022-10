Oslo uten strøm: Egne strømkvoter til familien og timer uten lys og varme

Her er seks spørsmål og svar om hva som skjer i et krisescenario.

Et lyssatt Oslo og Bjørvika i desember 2020.

21 minutter siden

To uker med regn gir håp, men det er fortsatt for lite vann i norske magasiner. Kombinert med usikkerhet i det europeiske kraftmarkedet er faren for rasjonering i Oslo større enn på lenge – selv om det fremdeles anses som usannsynlig.

Statnett vurderer kraftsituasjonen i sør som «stram», tilsvarende gult nivå. De neste nivåene er oransje, rødt og sort.