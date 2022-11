SV går inn for å droppe ombyggingen av Ring 1

Skal veien stenges for å senkes? Eller stenges permanent? Nå kan det bli et spørsmål i budsjettforhandlingene.

Ring 1 skal bygges om. Det har regjeringen bestemt.

Ring 1 gjennom Oslo sentrum har skapt mye debatt. I forbindelse med gjenreisningen av Regjeringskvartalet, skal Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen bygges om. Det handler om sikkerhet.

Minst 3 milliarder kroner vil det koste. Den høye prislappen har fått flere til å ta til orde for at veien heller bør stenges permanent.

Men det er ikke aktuelt, ifølge regjeringen. Det var konklusjonen da forslaget til nasjonalt budsjett for 2023 ble lagt frem tidligere i høst. 205 millioner ble foreslått satt av til oppstart av ombygging.

Men SV gir ikke opp. I sitt alternative budsjett som ble lagt frem fredag formiddag, foreslår partiet å droppe ombyggingen. De vil kutte hele bevilgningen på 205 millioner neste år.

– Oslo kommune vil ikke ha den og heller ikke Oslo SV, skriver SVs samferdselspolitiske talsperson Mona Fagerås i en SMS til Aftenposten.

Flere partier i Oslo har foreslått å stenge Ring 1 permanent fremfor å bygge den om.

Støtter Oslo kommune

Ring 1 er en trafikkert gjennomfartsåre i sentrum, der blant annet den populære 37-bussen har sin faste rute. Likevel er Oslo kommune blant dem som ikke ønsker en ombygging av veien.

– Vi i Oslo har vært tydelige på at vi ikke ønsker ikke denne tunnelen. Vi bygger en nullutslippsby som prioriterer byliv fremfor biler, likevel vil regjeringen tre den ned over hodet på oss.

Det skriver Ola Wolff Elvevold i Oslo SV i en e-post til Aftenposten. Han legger til at han glad for at SV på Stortinget tenker annerledes og heller legger innsatsen på tiltak som får forskjellene og utslippene ned.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har selv bedt regjeringen om heller å stenge veien permanent. Han peker på at det vil redusere trafikken gjennom sentrum og at veien uansett må stenges i tre år hvis den skal bygges om.

Her er strekningen som skal stenges:

– Vil ikke bruke penger på det

– Jeg leste et sted at dette er det eneste veiprosjektet staten prakker på en kommune. Når kommunen er så tydelig, vil ikke vi i SV bruke penger på dette prosjektet, fortsetter Fagerås.

Statenes veivesen og Statsbygg har imidlertid advart mot å stenge hele eller deler av veien permanent. De mener det kan skape store problemer for trafikken i sentrum, spesielt kollektivtrafikken og nødetatene.

Rødt i Oslo har derfor foreslått en prøvestengning for å se hvordan det fungerer. Statens vegvesen har vurdert det. Likevel sa regjeringen nei i forslaget til neste års budsjett.

«Vurderinger viser at dette har betydelige negative trafikale konsekvenser slik at de samlede samfunnsøkonomiske kostnadene ved permanent stenging blir høyere enn ved ombygging.», slår regjeringen fast.