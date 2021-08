Pågrepet etter t-baneskyting ble dømt til forvaring i 2011, senest voldsdømt i januar

Her blir mannen pågrepet etter skytingen søndag.

Mannen i 30-årene som er siktet for t-baneskytingen på Skøyenåsen i Oslo ble i 2011 dømt til forvaring for drapsforsøk med et jernrør. Så sent som januar i år ble han dømt for vold.

Siste: Skyteepisoden på Skøyenåsen i Oslo søndag etterforskes som drapsforsøk, opplyser Oslo politidistrikt.

Siktede er en mann i 30-årene, og er norsk statsborger. Han er kjent av politiet fra før. De to fornærmede er bekreftet å være utenfor livsfare. Begge er norske statsborgere i slutten av tenårene, opplyser politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser at det er for tidlig å si noe om motivet for drapsforsøkene.

Aftenposten har ikke lykkes å komme i kontakt med mannens forsvarer, advokat Daniel Storrvik, men advokaten sier til VG at han ikke har vært i kontakt med sin klient.

– Det er mulig det blir et avhør i dag, sier Storrvik til avisen.