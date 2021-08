Smittetilfeller på enda en Oslo-skole: Venter at smittetallene vil øke

På Lambertseter videregående skole i Oslo er syv personer bekreftet smittet med koronaviruset, fordelt på flere trinn.

Det er forholdsvis høye smittetall blant ungdommer i Oslo. Nå er smitte oppdaget ved nok en videregående skole.

NTB-Idunn Lavik

29. aug. 2021 17:41 Sist oppdatert nå nettopp

Rektor ved skolen, Siv Jacobsen, sier til Nordstrands Blad at hun venter mer smitte i dagene som kommer:

– Det er flere elever som har testet positivt på selvtester. Disse testene er ikke bekreftet, da vi ikke har fått offentlig informasjon fra smittevernteamet enda. Det er de som gjør all koordinering.

Hun legger til:

– Men vi venter at vi vil få flere smittetilfeller hos oss den uka som kommer nå.

Økende smitte blant unge

De to siste ukene er det i snitt blitt registrert 198 smittede per dag i Oslo.

Smitten sprer seg raskest i de yngste aldersgruppene. Hele 72 prosent av de nesten 3000 som er registrert koronasmittet i Oslo de siste 14 dagene, er i aldersgruppen opp til 29 år.

Denne uken ba skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) om nye råd fra nasjonale myndigheter på hvordan Oslo skal takle den økende smitten blant de unge.

– Vi er utålmodige. Vi har bedt om råd fra nasjonale helsemyndigheter, for vi ønsker å være treffsikre i det vi gjør. Vi tester alt hva remmer og tøy kan holde, men det er en utfordrende situasjon, sa hun til Dagsavisen fredag.

Oslo kommune sendte fredag ettermiddag ut pressemelding om at de åpner for at 16- og 17-åringene kan registrere seg for vaksinetime. Fra 6. september kan de også møte opp for drop in-vaksine. Også dem som er født i 2005, men ennå ikke blitt 16 år, kan vaksineres med samtykkeskjema.

– I Oslo er vaksineringen en prioritet, og vi håper nå å få en høy vaksinedekning i denne aldersgruppa, sa leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe.

Flere skoler rammet

I tillegg til Lambertseter, har blant annet Elvebakken videregående skole og Fyrstikkalléen skole smittetilfeller. Men verst rammet er nok Foss videregående skole i bydel Grünerløkka, der det lørdag var totalt 128 bekreftede smittetilfeller blant elever og lærere, ifølge Avisa Oslo.

Fredag innførte bydelsoverlegen i bydel Grünerløkka en ukes karantene for alle elever på de to trinnene på skolen som er rammet av koronasmitte. Det omfatter 546 elever.

– Som kjent er det nå eksplosjon i antall smittede, og den øker fra dag til dag. Test i stedet for karantenereglene som gjelder nå, fanger ikke opp smitten godt nok. Så nå går vi tilbake til det som var før, med karantene, sa bydelsoverlege Lars Erik Hansen i bydel Grünerløkka i Oslo til NRK.