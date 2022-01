Øltørste Oslo-borgere tok utestedene tilbake igjen: – Fint å se andre mennesker

Skjenkestoppen varte mer eller mindre nøyaktig én måned. Fredag kunne folk igjen nyte alkohol på bar.

Venninnene Cecilia Vezzani, Synthia Bassole og Sofie Nyman synes det var fint å se andre mennesker da barene igjen åpnet fredag.

14. jan. 2022 22:07 Sist oppdatert nå nettopp

– Oh my god! Det er så flott!

Bartender på Kulturhuset i Oslo, Antonia Basic, har så vidt tid til å snakke med Aftenposten. Inne på den populære baren er det mer eller mindre helt fullt. Og bartenderen fyker mellom kranene for å fylle opp nye glass.

Fredag fikk utesteder i hele Norge igjen lov å servere alkohol til gjestene. Det skjer etter at regjeringen opphevet det nasjonale skjenkeforbudet som ble innført i midten av desember for å redusere risikoen for koronasmitte.

– Det er veldig travelt, og det er vi så glade for. Men vi håper vi snart er tilbake helt til normalen, sier hun samtidig som hun mikser en drink.

For bare noen timer etter at Aftenposten er på Kulturhuset, må siste øl være fylt. Det er fremdeles koronatiltak som gjelder, og klokken 23 er de pålagt stenge kranene. Det er flere timer tidligere enn det de helst skulle ønske.

Bartender Antonia Basic hadde det travelt på jobb fredag kveld.

– Fint å se andre mennesker

Da Aftenposten var på Youngstorget, i hjertet av Oslo, rundt 20.45 fredag kveld, var det relativt rolig i gatene. Men inne på barene yret det av folkeliv, og summingen som medfølger.

Flere steder kunne melde om at kapasiteten allerede var full, og noen steder var det oppstått tendenser til kø.

Men innerst i hjørnet på Kulturhuset hadde en vennegjeng på fem fått seg et bord.

– Det er fint å igjen kunne se andre mennesker, mener Cecilia Vezzani.

– Men vi gjør egentlig det samme vi ville gjort ellers, bare ute, skyter sidemannen inn.

Det var generelt rolig i Oslo sentrum fredag kveld, men enkelte steder var det tendenser til kø.

Ikke alle har åpnet

Ved midnatt 14. desember måtte Kulturhuset og andre skjenkesteder stenge kranene. Det måtte de gjøre gjennom den vanligvis så travle juleperioden, og helt til ganske nøyaktig én måned senere. Fredag 14. januar klokken 15.00 ble et nytt merke i primstaven til Kulturhuset satt. Da åpnet dørene igjen.

Også venninnene Julie Røiri og Josefin Gilbert benyttet seg av årets første mulighet for å dra på bar.

– Det er veldig gøy, og veldig deilig, sier Røiri om at det nå er åpnet noe opp igjen.

Endelig kunne Julie Røiri og Josefin Gilbert ta seg en skål på et utested igjen.

Likevel var det tydelig at ikke alle barer i Oslo har fått tid til å omstille seg fra en stengt tilværelse. Flere av barene ved og på Youngstorget holdt stengt også fredag kveld.

Og utenfor barene var det unormalt lite mennesker om man skal sammenligne det med en normal fredag.

Selv om barene meldte om til dels full kapasitet var det ellers rolig på Youngstorget fredag kveld.

Må sitte ved bordene

Skjenkestoppen er altså opphørt. I sine faglige vurderinger anbefalte FHI og Helsedirektoratet å sette skjenkestopp et sted mellom 22 og 24. De var også tydelige på at om skjenkestoppen skulle oppheves, burde det være et krav til at folk skulle sitte ved bord.

Dette rådet fulgte regjeringen, og endte altså på at det nå skal stenges klokken 23.00.

– Vi åpner nå for servering av alkohol, men med skjenkestopp klokken 23.00. Serveringen av alkohol skal skje ved bordene, siden dette bidrar til mindre bevegelse blant gjestene og sikrer smittevernet, sa helseminister Ingvild Kjerkol på en pressekonferanse torsdag.

Dermed må festglade nordmenn ennå vente på åpne dansegulv.