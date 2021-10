I går ble en 20-åring skutt ved skolen i Oslo. Rektoren frykter elever var vitner.

Rektor Trond Nilsen sier de vil prioritere å få informasjon ut til foreldre og elever.

Skolen har opprettet krisetelefon for barn og foresatte etter skyteepisoden.

8. okt. 2021 13:31 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette kommer til å være på agendaen for alle ansatte som kommer tilbake fra høstferie neste uke.

Det sier Trond Nilsen, rektor ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo. Det var ved denne skolen at en 20-åring ble skutt i går kveld. Lofsrud skole er en ungdomsskole.

Rektoren er nå bekymret for at noen av elevene har vært vitne til skytingen.

På torsdager arrangeres det åpen skole for elevene, og dørene er åpne til kl. 21. Det var de også denne torsdagen.

– Vi vet ikke om disse barna har gått hjem med en gang, eller om de har vært ute lenger. Siden det var høstferie, er det stor sannsynlighet for at noen av dem kanskje har hengt rundt etter at skolen var stengt, sier Nilsen.

Kriseteam på plass etter ferie

Nilsen mener det er naturlig at skolen blir involvert når noe så alvorlig skjer i nærmiljøet. Han sier ingen av elevene ved skolen har vært involvert i hendelsen.

Skolen kommer til å få hjelp av utdanningsetaten i Oslo, som stiller med et kriseteam når skolen åpner igjen etter høstferien.

– Om det skjer ting i lokalmiljøet, blir du involvert enten du vil eller ikke.

Flere unge og barn var til stede

Det var i går, torsdag kl. 22.22 at politiet fikk inn meldinger om at en person var skutt ved skolen på Mortensrud. Politiet sier torsdag formiddag at tilstanden er kritisk for offeret.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sier de vil bruke alle tilgjengelige ressurser på denne saken fremover.

– Når du har skyting i et skoleområde der det er barn og unge ute på kveldstid, er det alvorlig, sier hun til Aftenposten.

Hun sier de ikke har funnet noen kobling mellom gårsdagens episode og tidligere skyteepisoder i byen.

– Generelt har det ikke vært noe spesielt når det kommer til spenningsnivå og konflikter i sommer og utover høsten. Dette er dynamisk, konflikter kan eskalere, og vi vet for lite om dette ennå, sier Metlid til Aftenposten.

Politiet vet ikke om den som nå ligger og er kritisk skadet, var målet for skytingen, eller om det var andre som egentlig var målet.

Unge voksne

Trond Nilsen sier det var en samling unge voksne ved stedet i går kveld, i tillegg til yngre personer.

– Det er et miljø på Mortensrud som holder seg på forskjellige steder, som ofte blir jaget rundt. De trenger et sted å være. Da ender de ofte opp med å være der mange kan sitte samlet, som på skolen her.

Nilsen sier det er personer fra 18 til 25 år som er i dette miljøet.

– Jeg vil tippe at en del av dem sliter litt, det ligger vel litt i kortene, sier Nilsen.