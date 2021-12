Annemarie Erichsen-Kuster kan bli Årets osloborger: – Stadig flere barn trenger en friplass

Annemarie Erichsen-Kuster hjelper tusenvis av norske barn, innvandrere og flyktninger ut i naturen. – Det er ikke alle som har råd til å kjøpe skiutstyr, sier hun.

Annemarie Erichsen-Kuster er seksjonsleder i friluft og inkludering i Skiforeningen. Friluftsprosjektene hennes er en døråpner for mange. – Det finnes de som kan trenge litt hjelp til å komme ut i naturen, sier hun.

Nå nettopp

Hvem mener du er Årets osloborger? Gi din stemme nederst i saken.

– Det er jo så mange ildsjeler der ute. Hvorfor kom noen på å nominere meg? Jeg ble veldig overrasket, men det er hyggelig å bli satt pris på, sier Annemarie Erichsen-Kuster.

Hun er seksjonsleder i friluft og inkludering i Skiforeningen og nominert til Årets osloborger. I en årrekke har Erichsen-Kuster inspirert og bidratt til gode tur- og naturopplevelser i Oslo. I Skiforeningen begynte hun tidlig å engasjere seg for inkludering av barn fra lavinntektsfamilier.

– Jeg har vært opptatt av å få med barn og unge som har lett for å falle utenfor. Det er ikke alle familier som har råd til å kjøpe skiutstyr eller sende barna på kurs og ferieaktiviteter.

Les også Disse kan bli Årets osloborger 2021

Vil skape et fellesskap

I 2008 begynte hun å søke støtteordninger for å få lansert ulike aktiviteter. Ved hjelp av Sparebankstiftelsen skaffet hun i 2011 en skitilhenger fylt med 180 par ski og skistøvler i alle lengder og størrelser. Tilhengeren ble godt brukt:

– Den kjørte vi rundt med da vi hadde skikurs for innvandrerkvinner. Vi tok den også med på skidager slik at barna som ikke hadde eget utstyr, fikk låne ski. Vi holdt også skikurs for enslige, unge asylsøkere, sier Erichsen-Kuster.

«Aktiv fritid for alle» er et prosjekt satt i gang av Erichsen-Kuster. Støttemidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjør at barn fra familier med dårlig råd, kan delta gratis på aktiviteter.

– Vi ønsker å skape et fellesskap og gi gode opplevelser. Det er også stadig flere barn som trenger en friplass, sier hun.

Fakta Annemarie Erichsen-Kuster Født i 1958 i Luzern, Sveits.

Utdannet pedagog.

Flyttet til Norge i 1993.

Seksjonsleder i friluft og inkludering i Skiforeningen.

Bor i Oslo med sin mann. Sammen har de to voksne gutter. Vis mer

Et viktig møte

Erichsen-Kuster mener friluftsaktiviteter er en stor del av norsk kultur. Dessuten skaper det relasjoner og møteplasser. Og ikke minst er det en alternativ mestringsarena. Hun sier det første møtet med natur og friluftsliv er viktig.

– Møtet kan bidra til at man blir glad i naturen, som igjen bidrar til fysisk og psykisk helse. Om man er glad i å være ute i naturen, er det også lettere å ta vare på den. Og vi ønsker at folk skal bli tryggere på å være ute, sier Erichsen-Kuster.

Hun spesielt på mennesker som har vært på flukt, som er traumatisert og som forbinder skogen med noe farlig.

– Vi vil bidra til at de får et positivt møte med naturen.

Annemarie Erichsen-Kuster vokste opp på landsbygda i Sveits. Her startet friluftsinteressen.

Positive tilbakemeldinger

Prosjektet «Friluftsglede» tilbyr friluftsaktiviteter på skoler der over 60 prosent av elevene har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

Erichsen-Kuster får mange positive tilbakemeldinger fra barna. De sier aktivitetene gir undring, mestring, glede og læring.

– En elev sa: «Åh, nå skjønner jeg hva en klukkende elv er». Hun hadde hørt dette i et eventyr i norsktimen og trodde det var noe skummelt. Utendørs fikk hun en annen opplevelse og sier «Nå skjønner jeg det. Det var jo fint», forteller Erichsen-Kuster og ler.

For tiden sitter Erichsen-Kuster på hjemmekontor og skriver søknader for å skaffe penger til prosjektene «Aktiv fritid for alle» og «Friluftsglede for alle». Sistnevnte består blant annet av friluftstilbud i ferien og åpne skidager i vinterferien.

En døråpner

Erichsen-Kuster er oppvokst på landsbygda i nærheten av Luzern i Sveits. Her hadde hun innsjøer og fjell rundt seg. Hun ble tidlig friluftsinteressert og glad i å gå på ski.

– Det har nok preget min oppvekst veldig. Vi var ikke så overbeskyttet som barna er nå. Vi fikk lov til å gå i skogen og leke. Når man hadde alt så nært, var det litt enklere.

Hun tror behovet for Skiforeningens prosjekter vedvarer som en døråpner for mange, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.

– Det finnes de som kan trenge litt hjelp til å komme ut i naturen. Det er viktig å bli introdusert for en aktivitet eller et sted hvor man kan delta. Deltagelse og trygghet er viktig, Erichsen-Kuster