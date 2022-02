Brann inne i Oslos hovedbibliotek Deichman i Bjørvika – omfattende vannskader

Sprinkleranlegget på Deichman Bjørvika i Oslo ble utløst etter brann. Nå drypper det fra fasaden på biblioteket. Brannvesenet jobber med å fjerne vannet.

Flere tusen liter vann har sluppet ut inne i på hovedbiblioteket i Oslo.

8. feb. 2022 22:45 Sist oppdatert nå nettopp

Det har brent i fjerde etasje på det nye Deichmanske ved Bjørvika, skriver politiet på Twitter. Sprinkleranlegget ble utløst, opplyser brannvesenet på samme kanal.

– Det kan godt tenkes at brannen er påsatt – bevisst eller ubevisst. Det er foreløpig for tidlig å si. Men det er en teori, sier politiets operasjonsleder Vidar Pedersen til Aftenposten.

Brannen startet i en sofa. Deretter spredte den seg oppover veggen. Selve brannen har ikke medført store skader, ifølge Pedersen. Men vannet fra sprinkleranlegget har medført omfattende skader.

Rundt 600 personer skal ha vært inne på biblioteket da alarmen ble utløst klokken 21.48.

– Vitner avhøres på stedet, sier Pedersen.

Brannvesenet jobber nå med å begrense skadene fra vannet. Fire biler er på stedet. Det er vann i flere etasjer. Flere tusen liter vann har sluppet ut.

– Vi har stoppet sprinkleranlegget. Det er en større jobb med å fjerne vannet, sier vaktkommandør Eirik Sundt Fredriksen til Aftenposten.

Det drypper vann fra fasaden rundt klokken 22.30.

– Det har ikke vært en slukkeinnsats fra oss, så sprinkleren har nok fungert. Nå handler det om å fjerne vannet, sier Fredriksen.

Deichman-biblioteket i Bjørvika er Oslos hovedbibliotek. Det åpnet i juni 2020. Biblioteket består av seks etasjer med blant annet bøker, leseplasser, scener, kinosal og restauranter.

Biblioteksjef Knut Skansen forteller at de jobber med å få oversikt og ikke kjenner til skadeomfanget.

– Vi har satt krisestab for å ta tak i situasjonen. Det er ingen indikasjoner på noen personskader, sier han til NTB.

Ingen personskader

– Det viktigste vi har fått beskjed om nå er at ingen personer er skadet. Hva som ellers er av skadeomfang, vet vi foreløpig lite om, sier Jørn Johansen, kommunikasjonsdirektør, til Aftenposten.

Han kommer rett fra et møte der han er blitt oppdatert på situasjonen.

– Det er foreløpig for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få for bibliotekdriften. Under vanlige omstendigheter vil vi åpne klokken 8 i morgen, men det er for tidlig å si noe om nå.

Ifølge Johansen jobbes med å koordinere arbeidet og få bedre oversikt over situasjonen.

Det drypper vann fra byggets fasade.