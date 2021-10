Bak denne fasaden ligger verdens beste kinosal midt i Kvadraturen. Nå blir bygget nytt.

Skiltet har loset folk gjennom sentrum, og det fronter verdens beste kinosal. Nå skal Filmens hus’ fasade bli ny.

Dette bygget rommer verdens beste kinosal. Du synes kanskje ikke det ser ikke sånn ut? Det synes ikke Norsk filminstitutt heller.

18 minutter siden

Det har ikke vært mangel på oppsiktsvekkende fasader i Dronningens gate.

Her lå kiosken som frem til slutten for noen år siden tapetserte butikkvinduet sitt med pornoblader. Rett over gaten ligger ikoniske Posthallen. Iøynefallende, begge to.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn