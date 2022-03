Det er stor motstand mot Oslos nye sykehusplaner. Samtidig forfaller Ullevål sykehus for hver dag som går. Byggene her er gamle og utstyret slitt. Hvert år brukes 300 millioner kroner på vedlikehold. Mugg, kloakklekkasjer og skjeve gulv er en del av hverdagen til de ansatte. Oslo Ullevål sykehus Bli med på innsiden av Ullevål sykehus

Markiser som ikke fungerer. Behandling av barn i brakker. Deler av tak som faller ned. Arbeidsforholdene er ikke de beste på Oslo-sykehuset.

30. mars 2022 19:53 Sist oppdatert nå nettopp

Vi står på skjev grunn i de trange tunnelene under Ullevål sykehus. Kulverten, som den kalles, er sykehusets viktigste trafikkåre. Her fraktes vogner med mat, sengetøy og medisiner. Mange ansatte, først og fremst portørene, har store deler av sin arbeidsdag her.

Men arbeidsforholdene er ikke de beste i de trange gangene. Traller kræsjer i tak. For personer over 170 cm er det vanskelig å gå oppreist flere steder.