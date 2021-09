Snøhetta og Fred. Olsen vil lage hage foran Børsen

Planene for den aller siste ubebygde sjøtomten i Bjørvika er fortsatt uklare. Operaarkitekt Snøhetta og Fred. Olsen kaster inn et alternativ i tolvte time.

Hagen er tenkt med fire «hovedrom», hvorav en romslig «skogslysning» med en stor åpen plen er ett element.

Nå nettopp

Det er ikke så ofte operaarkitekt Kjetil Thorsen mener sterkt om byutvikling i Oslo. De siste årene har han jobbet mest internasjonalt.

Men nå går han ut med et prosjekt Snøhetta har arbeidet med i det stille. Ideen – og oppdraget – kom i sin tid fra skipsreder Fred. Olsen. Thorsen håper inderlig Oslo vil si ja – før det er for sent.