For 20 år fikk staten Ullevål-tomten gratis. Nå bør Oslo kreve tomten tilbake, mener Oslo Venstre.

For 20 år siden ga Oslo kommune Ullevål-tomten til staten gratis til sykehusdrift. – Nå skal staten bruke tomten til boligspekulasjon, da bør Oslo kreve tomten tilbake, mener Oslo Venstre.

Venstre mener staten ikke lenger kan eie Ullevål-tomten dersom de ikke skal bruke den til sykehus.

Venstres Hallstein Bjercke mener forutsetningene for å gi den attraktive Ullevål-tomten til staten er brutt. Årsaken er at staten vil legge ned sykehuset på Ullevål og bygge nytt sykehus på Gaustad isteden. For å finansiere sykehus på Gaustad vil de bygge boliger på Ullevål-tomten.

Under bystyremøtet onsdag oppfordret han byrådsleder Raymond Johansen til å kreve tomten tilbake.

– Venstre mener det er rett og rimelig at Oslo får tomten tilbake fra staten dersom den ikke lenger skal brukes til sykehus eller andre offentlige formål som byen er enig i, sa han.

– Tjener seg rike på boligspekulasjon

Ullevål-tomten ble overført fra Oslo til staten i 2002. Det var i forbindelse med den store sykehusreformen der de statlige helseforetakene ble innført. Da ble eierskap til alle offentlig sykehus og sykehustomter overført fra fylkeskommunene til staten.

Det var da en forutsetningen at staten skulle drive sykehus på disse tomtene, ifølge Bjercke.

– Nå vil staten heller bruke kommunens opprinnelige tomt på Ullevål til et gigantisk boligspekulasjonsprosjekt. Oslo ga ikke bort tomten for at staten skulle tjene seg rik på boligspekulasjon, uttalte Venstre-politikeren.

Salget av Ullevål er en viktig forutsetning for å finansiere byggingen av et nytt sykehus på Gaustad. Alle partiene i bystyret, bortsett fra Høyre, er motstander av disse planene. De ønsker å beholde sykehusdrift på Ullevål.

Byrådsleder Raymond Johansen svarte han ikke kjenner detaljene i avtalen fra 2002. Han mener det blir «jusmat». Men sier byrådet vil følge opp saken.

– Jeg er enig med Bjercke i at dette er en viktig diskusjon å se om vi kan realisere de verdiene selv, sa Johansen.

–Det er naturlig å følge det videre om man skulle komme i en situasjon der man søker om omregulering av tomten, med sikte på å øke verdien, sa Johansen.

Helse sørøst: – Ikke en aktuell problemstilling

«Tilbakeføring av sykehustomter som ble overtatt som følge av reformen i 2002 er ikke en aktuell problemstilling», skriver økonomidirektør Hanne Gaaserød i Helse sørøst i en kommentar på e-post til Aftenposten.

Hun påpeker at det har det skjedd store endringer siden sykehusreformen i 2002. Nye sykehus er bygget, nye tomter er kjøpt og gamle bygninger er fraflyttet.

«Når man avvikler drift et sted, er det naturlig å selge bygninger og tomt. På Ullevål skal det drives sykehus i mange år fremover. Når denne virksomheten blir avviklet, vil det være viktig å ha en god dialog med Oslo kommune om fremtidig bruk av området», skriver Gaaserød.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at salg av helseforetakenes eiendommer må forelegges departementet og behandles i foretaksmøtet.

«I slike saker stilles det generelt krav om at frigjorte midler skal benyttes til nye investeringer i varige verdier i spesialisthelsetjenesten, eller nedbetaling av gjeld», skriver departementet.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier et salg av Ullevål ikke skal besluttes før etter at 2. etappe av Nye Oslo universitetssykehus er regulert og utredet i et forprosjekt, og det foreligger detaljerte planer som sikrer at hele Groruddalens befolkning får sitt lokalsykehustilbud ved Aker sykehus.

Frykter planer for statlig regulering er i gang

Ullevål-saken ble tatt opp av flere partier under bystyremøtet onsdag. Flere partier er svært bekymret for signalene fra helseminister Ingvild Kjerkol forrige uke. Da varslet hun at regjeringen ikke vil avvise en statlig overkjøring av Oslo i Ullevål-saken.

Rødts representant Maren Rismyhr og Frps representant Aina Stenersen fortalte at de har hørt at regjeringen allerede skal være i gang med å planlegge en slik statlig reguleringsplan.

Rismyhr ba byrådet fortelle hva slags signaler de har fått fra regjeringen.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) sier de ikke har fått noen signaler så langt om regjeringen er i ferd med å gå over til en statlig reguleringsplan.

For tiden ligger Helse sørøst oppdaterte reguleringsplan til behandling hos Plan- og bygningsetaten i Oslo. Etaten var svært kritiske til de opprinnelige planene.

Helse- og omsorgsdepartementet svarer ikke konkret på Aftenpostens henvendelse om prosessen for en statlig overtagelse allerede er startet.

«Saken nå er til behandling hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Regjeringen følger den prosessen og gjør løpende vurderinger. Det er viktig at prosjektet ikke får noen nye utsettelser», skriver Bekeng i en kommentar.