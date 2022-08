Skuddveksling mellom to biler på Torshov i Oslo – tre personer pågrepet

Vitner forteller om kaotiske scener da det ble løsnet skudd like ved utesteder som var fulle av folk tirsdag kveld.

Mikael Lien var inne på Bruun-Larsen mens det ble avfyrt skudd utenfor. – Det var helt kaotisk. Instinktene slo inn, og folk begynte å oppføre seg dyrisk, sier han.

30. aug. 2022 20:47 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet fikk klokken 20.18 en rekke meldinger om avfyrte skudd på Torshov. De rykket ut til stedet med tungt bevæpnede politistyrker.

Det skal være skutt fra en bil mot en annen, ifølge politiet. De jakter en stund to aktuelle biler som kjørte fra stedet like etter hendelsen.

Klokken 21.09 melder politiet at de har tatt kontroll over to biler som de knytter til skytingen. Tre personer er nå pågrepet.

Hørte 4–5 skudd

Skytingen skjedde like med flere utesteder, og det var en rekke vitner til hendelsen.

Et vitne Aftenposten har snakket med, forteller om 4–5 avfyrte skudd. Vedkommende bor i nabobygget til åstedet.

Politiets innsatsleder Nicolai Backe-Henden opplyser at de ikke har funnet noen som er truffet av skuddene. En person som evakuerte ut av vinduet fra én av barene like ved åstedet, har imidlertid skadet foten sin.

Politiet rykket ut til området med store styrker.

– Vi rykket ut med store styrker og kom ganske raskt til stedet, sier Backe-Henden i en pressebriefing.

Vitne: - Kaotisk

Georg Roksvåg og Mikael Lien var begge inne på Bruun-Larsen da skuddene ble avfyrt.

– Jeg sto i baren og skulle kjøpe øl da jeg hørte flere skudd. Jeg så mange som løpe inn. Da løper vi ned, fant en åpen utgang og løp så langt vi klarte, sier Roksvåg til Aftenposten.

Lien hørte ikke skuddene selv. Han ble sittende igjen inne på Bruun-Larsen.

– Jeg så folk velte glass, spurte inn, kaste seg ned på bakken og gjemme seg for vinduer, sier Lien.

Politiet undersøkte bakken rundt åstedet etter hendelsen, trolig på jakt etter tomhylser fra skytingen.

– Det var helt kaotisk. Instinktene slo inn, og folk begynte å oppføre seg dyrisk, sier Lien.

Aftenpostens fotograf på stedet forteller at politiet leter på bakken ved det antatte åstedet, og at det fremdeles sitter folk på utestedene i området.

Politiet avhører nå personer på stedet. De har sperret av et område i Torshovgata/Per Kvibergs gate utenfor Lilleborg skole.