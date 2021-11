Smittetrykket øker, så hvorfor må man nå trykke på knappen på T-banen?

Folk er blitt vant til at dørene åpner seg selv. Færre kontaktflater reduserer smitte. Så hvorfor innføres ikke automatisk åpning av T-banens dører på permanent basis?

Automatisk åpning fører til økt slitasje og dermed økt vedlikeholdsbehov på T-banens dører.

Lenge var et av Oslo kommunes smitteverntiltak at alle dører på T-banen ble åpnet automatisk for å unngå kontaktsmitte. Fredag 5. november gikk Ruter tilbake til manuell døråpning. Dermed må reisende trykke på en knapp for at dørene skal gå opp.

Nå øker smittetrykket i hovedstaden igjen. Flere spør seg om hvorfor automatisk døråpning ikke gjeninnføres som tiltak.