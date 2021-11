Praktbygningen har stått tom i fem år. Noen er veldig interessert, men tilhører feil gruppe.

Statsbygg sliter med å leie ut det 7500 m² store Museet for samtidskunst. Nå ber Venstre regjeringen sørge for at private kan få leie seg inn.

Bygningen ble opprinnelig bygget som Norges Banks hovedkontor i 1906. Bygningen er i dag fredet.

– Vi har lett etter et passende hus i flere år. Dette er ekstremt interessant.

Techgründer og investor Tharald Nustad snakker om det tidligere Museet for samtidskunst på Bankplassen. Et sted svært få har satt sine ben siden museet flyttet ut i 2017.