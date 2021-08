Forvirring om dose to i Oslo: Noen får logge inn og booke ny time selv, andre må vente på SMS

Over 200.000 personer står i kø for dose to i Oslo. I flere bydeler kan man nå fremskynde timen sin selv via internett. Men ikke alle informerer om muligheten.

Nå er førstedose-vaksineringen nærmest over i hovedstaden. Til gjengjeld skal det settes over 200.000 andredoser i løpet av den neste måneden.

Nå nettopp

Historiene om hvordan Oslo-folk har fremskyndet timen for dose to-vaksinering, er blitt mange både i sosiale medier og blant venner og kolleger. Noen forteller at de har ringt eller sendt e-post til vaksinestaben i bydelen sin og fått ny time på dagen. Andre har gjort det samme, men fått nei.

Andre venter på SMS-en fra bydelen med nytt tidspunkt – eller beskjed om at man kan logge inn på «Helseboka» og fremskynde timen selv.