Slik skal de drepe uønsket art på øyene i Oslofjorden

Med flere hundre kvadratmeter grønn plast går biologene til krig mot fremmed art i Oslofjorden.

Store deler av naturreservatet på Bleikøya i Oslofjorden er dekket til med grønne presenninger.

21 minutter siden

Øyene i Oslofjorden har en svært verdifull og unik naturtype, såkalt åpen grunnlendt kalkmark. Få andre steder i landet finner man de sjeldne artene som tradisjonelt har etablert seg på øyenes kalkberg.

Men den unike vegetasjonen får stadig konkurranse fra fremmede plantearter. Og fiendene kommer fra hagene rundt fjorden.

Dekker hele bakken

En av verstingene er Gravbergknapp.

En type prydplante som mange har plantet i hager for å få grønt dekke. Den er ikke lenger mulig å få kjøpt på hagesentre, men den er mye brukt på grønne tak i byområder.

– Problemet er at den har spredt seg voldsomt ute på øyene, noen steder dekker den bakken fullstendig. Det forteller Bård Bredesen, naturforvalter og biolog i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Gravbergknappens frø har spredt seg via luftstrømmer fra hager og grønne tak til øyene i Oslofjorden. I tillegg har den nok vært plantet i tilknytning til hytter og boliger på enkelte øyer.

Den har greid å formere seg i store mengder og spredt seg utover den kalkrike vegetasjonen.

– Og denne klarer vi ikke å grave opp eller luke vekk når den opptrer i så store mengder som her. Den tar over og ødelegger for all annen vegetasjon.

Plasten legges ut over områdene med Gravbergknapp, festes med tau og steiner.

Synlig våpen

Men nå har kommunen en plan for å bli kvitt den uønskede arten.

Store grønne plastpresenninger er våpenet.

Ved å dekke over de utsatte områdene skal de drepe all vegetasjon for å bli kvitt den fremmede dekkplanten.

– Ved å legge en duk over, vil all vegetasjon dø ut, også Gravbergknappen.

I august og september ble de grønne presenningene lagt ut over flere hundre kvadratmeter i naturreservatene på Bleikøya, Nakholmen og holmen som er kalt Skilpadda.

Det er del av et større naturrestaureringsprosjekt som Bymiljøetaten gjør i samarbeid med og støttet av Statsforvalteren og Statens naturoppsyn.

Før tildekking måtte man fjerne mange fremmede hagebusker fra området ute på øyene.

Må hjelpe til

– Men vil det fungere?

– Vi er ganske sikre på at det vil fungere, sier Bredesen og viser til tidligere erfaringer med presenning på Malmøya og i Ekebergskråningen, som har vært vellykket.

Der døde Gravbergknappen, og annen opprinnelig vegetasjon fikk komme tilbake inn fra sidearealene.

– Men det kan nok hende vi må hjelpe til med å så frø vi har samlet inn og flytte vegetasjon fra nærliggende steder.

På Nakholmen planlegger man å flytte presenningen rundt i området gjennom en lengre periode. Da kan arealene som er dominert med Gravbergknapp i dag gradvis blir erstattet med den naturlige vegetasjonen.

Ligger i to år

Planen er å ha de grønne presenningene liggende i 1–2 år for at den fremmede arten skal bukke under for mangel på lystilgang.

Bredesen forteller at de kombinerer tildekkingsforsøkene med å luke, og bruker også spader til å skave av røtter. De kan senere flytte dukene til nye steder som har problemer med plantearten.

– Vi følger med og er ute og sjekker hvordan det går under presenningene.

– Vi håper og tror at vi lykkes med dette. Men vi er samtidig forberedt på at det ikke bare sprer seg inn naturlig hjemmehørende vegetasjon, men også andre fremmede plantearter som vi siden må luke bort, sier Bredesen som skal følge prosjektet tett i årene som kommer.