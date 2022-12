Håper 2023 blir et bedre år enn 2022

– Det er ingen tvil om at det er flere som sliter nå, sier byrådsleder Raymond Johansen. Hva det kan føre med seg, er hans store bekymring inn i nyåret.

Raymond Johansen oppfordrer alle til å vise litt ekstra omtanke i julen. Men på den årlige middagen for spesielt inviterte i Oslo rådhus, måtte han flytte seg etter ved et uhell å ha satt seg på plassen til Ingrid. Fra venstre, Nils og Torkil.

19 minutter siden

Festsalen i Oslo rådhus er dekket til julemiddag. Ved et av bordene sitter Nils. Han har ingen gode minner om julen, forteller han. Derfor pleier han ikke å bry seg om å feire den, heller.

Men noen gode venner insisterte, og derfor ble han likevel med på kommunens julemiddag for spesielt inviterte. Også byrådsleder Raymond Johansen var med på middagen 20. desember. Her satt han seg ned for å slå av en prat med Nils og kompisen Torkil.

