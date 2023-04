Første ordinære dag med nye busser: 110 avganger ble innstilt

For en uke siden fikk noen av Norges mest trafikkerte bussruter nye elektriske busser. Det endte med 110 innstilte avganger på én dag.

Hva har skjedd her? En av de nye bussene fikk stopp i et kryss i Nydalen fredag ettermiddag.

24.04.2023 13:56 Oppdatert 24.04.2023 14:34

«Oslos busstilbud: Utslippsfritt, tilgjengelig og sikkert».

Slik beskrev Sporveien det nye busstilbudet for Oslo-folk i en pressemelding for ti dager siden.

Bakgrunnen for denne beskrivelsen i pressemeldingen var at Unibuss, som er Sporveiens datterselskap, skulle sette inn 183 nye, moderne og elektriske leddbusser fra og med søndag 16. april.

Den første dagen med de nye bussene i normal trafikk var altså mandag for én uke siden. Innfasing av nye busser gikk ikke helt smertefritt: Det ble registrert 110 innstillinger denne mandagen.

– Vi har 2200 avganger på en vanlig dag. Sånn sett utgjør 110 innstillinger 5 prosent av alle avgangene, sier Kjell Knarbakk.

Han er viseadministrerende direktør i Unibuss.

De nye bussene er blant annet satt inn på linje 20, 21, 31 og 37. Det er mer enn 143.000 påstigninger på disse linjene hver dag.

Fakta Den nye kontrakten med oppstart fra 16. april omfatter disse linjene: 20, 21, 28, 30, 31, 31E, 34, 37 og 54, samt nattlinjene 11N, 12N, 1N, 2N, 5N og 63N. Vis mer

Fikk ikke ladet

Bussrutene som nå betjenes av elbusser, ble tidligere trafikkert av dieselbusser. Denne overgangen har vært med på å skape utfordringer for Unibuss den første uken. Det er mye nytt å forholde seg til for alle ansatte.

I noen tilfeller har sjåfører satt bussen på lading og gått, men så har det vist seg at bussen ikke er blitt ladet.

– Vi har registrert feil mellom buss og ladeinfrastruktur. Det har vært årsaken til noen innstillinger, sier Knarbakk.

– Det er kommet bilder av busser som har fått tekniske problemer under kjøring. Hva kommer det av?

– Det kan være mange årsaker til det. Det kan for eksempel være en elektrisk feil eller feil med dører. Når sjåføren ikke klarer å løse problemet på stedet, må bussen taues inn til verkstedet, svarer Knarbakk.

Flere kollektivtopper skrøt av de nye elbussene før de ble satt inn i Oslo-trafikken for en uke siden. Den første dagen med ordinær trafikk gikk ikke helt etter planen. Fra venstre: administrerende direktør i Unibuss, Øystein Svendsen; konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø; byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG) og administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Fikk over 200 nye ansatte

Også før denne kontraktsperioden hadde Unibuss ansvaret for nesten to tredjedeler av rutene som har fått nye busser. Det er altså en tredjedel av kontrakten som Unibuss har overtatt av et annet busselskap. Derfor har også Unibuss overtatt over 200 ansatte fra dette selskapet.

– Totalt har vi over 700 ansatte på de nye Indre by-kontraktene. Alle disse trenger opplæring og trening i å håndtere nye busser. Flere av de ansatte er helt nye hos oss. Det er også en av grunnene til at vi hadde problemer i startfasen, sier Knarbakk.

– Burde ikke dere forutsette alt dette?

– Det hjelper ikke å forutse det. Alle har fått opplæring, men det trengs også trening for å mestre alt som er nytt. Det var ikke mulig før oppstarten. Sjåførene som jobbet i et annet selskap måtte også forholde seg nye rutiner og systemer hos oss. Jeg vil berømme alle våre ansatte som har taklet denne overgangen på en god måte.

De 18 meter lange leddbussene fra Solaris har en batteripakke på over 500 kWh. Det betyr en rekkevidde på over 250 kilometer. Bussene er utstyrt med en sentralmontert elektrisk motor på 240 kW. Batterikapasiteten på de nye bussene gjør at bussene kun trenger å lade på bussanlegget.

Tidligere i april ble et av Nordens største elbussanlegg på Stubberud.

I løpet av 2023 får Unibuss totalt 320 nye elbusser i Oslo. I tillegg til de 183 elbussene som kom 16. april, kommer det ytterligere 137 busser på to kontrakter på Oslo øst i desember.