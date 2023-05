Oslo-elven er helt grønn: – Det ser helt sinnssykt ut

Flere sperret opp øynene da de passerte Mærradalsbekken tirsdag. Forklaringen bak grønnfargen er helt udramatisk.

Slik ser Mærradalsbekken ut tirsdag. Forklaringen er et lekkasjesøk fra Vann- og avløpsetaten.

02.05.2023 13:55 Oppdatert 02.05.2023 15:08

Aftenposten har fått flere tips av forbipasserende om at Mærradalsbekken er farget grønn.

– Det ser helt sinnssykt ut, bemerker tipser Per Buer. Han sykler langs Mærradalsbekken hver dag på vei til jobb.

Så, hvorfor er elven grønn?

Dette er et resultat av rutinemessig lekkasjesøk fra Vann- og avløpsetaten i Oslo, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Strand Jørgensen til Aftenposten.

– Vi tilsetter stoffet uranin i kloakken for å avdekke om avløpsvann renner over i overvannsledninger. Dette ledningsnettet er for regnvann og ender gjerne i bekker og elver, sier han.

Uranin gir denne grønnfargen i kontakt med vann.

Mærradalsbekken er den minste av Oslos ti elver. Den renner fra Voksenåsen og Holmenkollen til Bestumkilen.

– Jeg skjønner at mange synes det ser rart ut, men dette er et plantebasert stoff. Det er helt ufarlig både for mennesker og fisk., sier han.

– Når grønt vann renner i elven, indikerer det en lekkasje et sted. Da følger vi bare vannets gang for å finne lekkasjen. Oftest renner det grønne vannet rett ut og havner i renseanlegget.