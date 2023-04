Finner du denne, venter over 10.000 kroner i finnerlønn

Danske forskere fortviler etter å ha mistet en spesialbygget datainnsamler for hval. Det er en mulighet for at den dukker opp i Oslofjorden.

Slik ser utstyret ut. Det er ikke utenkelig at det dukker opp på en strand langs norskekysten, potensielt helt inne i Oslofjorden.

19.04.2023 09:44

For to uker siden satte forskere ved Syddansk Universitet fast en spesialbygget datainnsamler på ryggen til en nise niseNise er en liten tannhval på ca. halvannen meter. Den er mørkegrå på ryggen og noe lysere grå på buksiden med en mørk stripe fra munnviken til brystfinnen. Nise er den minste, men mest tallrike hvalarten i norske farvann.. Målet var å samle inn data om hvalens hørsel og hvordan de påvirkes av menneskeskapt støy.

Utstyret ble festet på nisens kropp med sugekopper i sundet Storebælt, mellom Fyn og Sjælland.

Normalt faller slikt utstyr av etter ett døgn. Deretter kan den spores opp av forskerne med radiosignaler og plukkes opp – enten flytende i sjøen eller skyllet i land på en strand.

Men ikke denne gangen. Nå er utstyret sporløst forsvunnet. Det gjør forskerne fortvilet.

– Den inneholder veldig verdifull data for oss, forklarer Magnus Wahlberg, lektor ved Marinbiologisk forskningssenter ved Syddansk Universitet.

Utstyret er allerede testet på tamme niser. Dette var første gang utstyret skulle testes på en vill hval.

Tror den kan flyte opp langs norskekysten

Forskerne jobber med å utvikle nye metoder for å måle hørsel hos ville hvaler. Dette var første gang utstyret ble testet på en vill hval, ifølge Wahlberg.

Utstyret lar dem samle inn data om hvalens hjerneaktivitet, og dermed også hvalens hørsel.

– Vi har gjort vellykkede forsøk med trente dyr, og det er første gang vi tester metoden på et vilt dyr, forklarer Wahlberg.

Det gikk åpenbart ikke helt etter planen.

Forskerne tror utstyret kan flyte med strømmene opp langs den sørlige norskekysten, Oslofjorden eller opp langs vestkysten av Sverige.

Fakta Kontaktinfo: Har du funnet utstyret? Ta kontakt med forsker Magnus Wahlberg: E-post: magnus@biology.sdu.dk

Mobil: +45-22163950 Vis mer

Vil lete med fly på fredag

Forskerne oppfordrer derfor folk til å holde øynene åpne og utlyser nå en dusør på 1000 dollar – altså drøye 10.000 kroner – til den som finner utstyret og leverer den tilbake.

Men hvis det frister med skattejakt, må du kanskje skynde deg:

– Vi reiser ut med fly på fredag og lytter etter utstyrets radiosignal. Hvis vi hører den fra flyet, skynder vi oss ut med en båt og finner den forhåpentlig, forteller Wahlberg i en e-post til Aftenposten.

– Men hvis noen finner den på stranden må de bare ringe – det er fortsatt 1000 dollar i finnerlønn, fortsetter Wahlberg.