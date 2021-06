Ruter ber folk droppe turer til Oslo-øyene i sommervarmen

Planlegger du å ta buss til Huk eller rutebåt til øyene for å nyte sommervarmen? Det vil Ruter helst at du unngår.

Forrige helg var det mange som ville ut på Oslo-øyene i sommervarmen. Men Ruter ber fremdeles folk om å droppe kollektivtrafikk om de ikke må reise. Foto: Paul Kleiven/NTB

37 minutter siden

Forrige helg kunne Aftenposten melde om lange køer av reisende som ville ta seg over til øyene i Oslofjorden.

Pressevakt i Ruter, Knut-Martin Løken, ber dem som har planlagt å ta seg ut til øyene eller Huk med kollektivtrafikk, om å la være, om de absolutt ikke må. For koronapandemien er fremdeles ikke over. Det siste døgnet er 93 personer smittet av koronaviruset i hovedstaden.

– Vi har stor forståelse for at folk vil nyte solen, og at de gleder seg over at deler av samfunnet har åpnet. Men vi vil minne om at de samme retningslinjene vi har hatt for kollektivtrafikk i flere måneder i Oslo, fremdeles gjelder: Ikke reis hvis du ikke må, bruk sykkel eller gå, sier Knut-Martin Løken i Ruter.

Likevel er Ruter forberedt på nytt storinnrykk denne helgen.

De har satt inn ekstra vektere på Huk, på T-bane-stasjonene i marka og på Rådhuskaia på Aker brygge.

– Erfaringsmessig vet vi at mange ønsker å ta seg ut til øyene og Huk. Det er ikke så mange som reiser til øyene, som virkelig må det. Om man likevel skal ut, ber vi folk reise på tidspunkt med mindre press, sier Løken.

Har ikke satt inn ekstra båter

På tross av stor kødannelse på Rådhuskaia, forteller han at det største presset oppstår på hjemreisen fra øyene.

– Ikke vent på siste båt, reis heller hjem tidligere, når ikke alle skal reise samme vei.

Om du likevel skulle havne i kø for å ta kollektivtrafikk denne helgen, ber han folk om å om å holde avstand og være tålmodige. Ruter har ikke satt inn ekstra båter på strekningene.

Finn andre badesteder

Løken oppfordrer heller Oslofolk til å finne andre rekreasjonsmål enn øyene og Huk.

– Vi ser at det er mange som beveger seg utover Mosseveien med sykkel. Der ute er det fine steder å bade, hvor det er enklere å bre seg utover og holde avstand.