Akvarium, planetarium og undersjøisk T-bane? Her har «alt» vært lansert, men ingenting er bygget.

Planetarium, designhotell, T-bane, konserthus og fotballstadion. Forslagene har haglet på Vippetangen. Men på 50 år er bare én eneste ting faktisk realisert.



Slik så det ut på Vippetangen denne uken. Og omtrent sånn har det sett ut i uminnelige tider. Så langt har det blitt med utallige planer for en av Oslos desidert flotteste tomter. Foto: Hans O. Torgersen

38 minutter siden

Det var akvarium det skulle bli på Vippetangen. I 1952 solgte norske elever 38.000 billetter av én krone til inntekt for et fremtidig akvarium på spissen under Akershus festning.

I 1999 vedtok faktisk bystyret å sette av en tomt til akvariet i Bjørvika.