Oslo domkirke strømmer påskens gudstjenester: – Mange er ensomme og kjenner på et stort savn

Nå håper de å nå ut med påskebudskapet, også til folk som vanligvis ikke oppsøker kirken.

Også i år strømmer Oslo domkirke gudstjenestene. Biskop Kari Veiteberg fotografert under forberedelser til en av fjorårets musikkandakter. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

31. mars 2021 21:23 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Vi gjør alt vi kan for å være til stede for folk, men situasjonen er krevende. Det er sårt at vi ikke kan møtes til levende, fysisk fellesskap, sier domprost Anne-May Grasaas.

Hun sier Oslo domkirke deltar aktivt i dugnaden for å slå ned smittetallene. Det siste året har kirken strømmet gudstjenester. Nå håper de å nå ut med påskebudskapet, også til folk som vanligvis ikke oppsøker kirken.

Domkirken åpen hver dag

– I sommer hadde vi en periode der vi kunne ha inntil 50 i kirken. Dessverre kan vi ikke ha folk inne under påskegudstjenestene, sier Grasaas.

Selve gudstjenestene er uten folk på kirkebenkene og foregår via skjerm. I etterkant av de strømmede gudstjenestene vil prest være til stede for å samtale med folk som ønsker det. Oslo domkirke er åpen hver dag fra 10–16 for inntil 10 personer av gangen.

– Vi kan snakke med folk én til én med god avstand og smittevern ivaretatt, sier domprosten.

Mange takker for strømming

Hun sier det fungerer godt å strømme gudstjenester. Domkirken har opparbeidet solid erfaring i både lydstrømming og bildestrømming det siste året. Men strømming er ikke det samme som å være til stede i kirkerommet.

– Mange er ensomme og kjenner på et stort savn. Da gjelder det for oss som arbeider i kirken, ikke å resignere, men finne måter å nå ut til enkeltmennesker på, sier Grasaas.

Hun forteller at mange takker for at domkirken strømmer. I den senere tid har det også vært en økning av folk som tar kontakt for å snakke. Under sendingene legger mange inn meldinger og kommentarer.

– Det gir et fellesskap det også, sier Grasaas.

Oslos biskop Kari Veiteberg preker i Oslo domkirke søndag 4. april. Sangere fra Oslo domkor medvirker. Foto: Heiko Junge

Her følger du sendingene fra Oslo domkirke: facebook.com/Oslodomkirke

Torsdag 01. april kl. 19.30

Domprost Anne-May Grasaas, preken

Valborg Orset Stene og Pål Kristian Balstad, liturger

Sangere fra Oslo Domkor

Vivianne Sydnes, dirigent

Kåre Nordstoga, orgel

Fredag 02. april kl. 11.00



Jonas Lind Asgedom, liturg

Sangere fra Oslo Domkor

Vivianne Sydnes

Domkantor Marcus André Berg, orgel

Lørdag 03. april kl. 12.00

Verker av J.S. Bach

Kåre Nordstoga, orgel

Lørdag 03. april kl. 23.00



Pål Kristian Balstad, preken

Valborg Orset Stene og Jonas Lind Asgedom, liturger

Sangere fra Oslo Domkor

Vivianne Sydnes, dirigent

Domkantor Marcus André Berg, orgel

Søndag 04. april kl. 09.00

Biskop Kari Veiteberg, preken

Domprost Anne-May Grasaas, Valborg Orset Stene, Pål Kristian Balstad og Jonas Lind Asgedom, liturger

Messingblåsere

Sangere fra Oslo Domkor

Vivianne Sydnes, dirigent

Kåre Nordstoga, orgel

Mandag 05. april 2020 kl. 11.00

Valborg Orset Stene, liturg

Sangere fra Oslo Domkor

Vivianne Sydnes

Domkantor Marcus André Berg, orgel

Danske Bent Sørensen er en av Europas viktigste komponister i dag og har skrevet nytt verk for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Foto: Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Godbiter fra kirkemusikkfestivalen

Oslo domkirke er sentral i Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, som også i år er digital. Bent Sørensens nye Matteuspasjonen snakker rett til hjertet, ifølge vår musikkanmelder Maren Ørstavik. Konserten sendes i opptak på NRK Klassisk 1. april kl. 19.30 og er tilgjengelig for strømming til 26. april.

Ørstavik har også plukket ut høydepunktene fra den digitale festivalen, som konserten med vokalensemblet The Tallis Scholars og cellisten Sandra Lied Hagas Bach-konsert.

Alle konsertene strømmes online mellom 28. mars og 26. april. Billetter finnes her.

Les hennes anbefalinger her: