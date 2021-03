Nekter å selge til Bane Nor – slapp ikke takstmannen inn

Bane Nor gikk fra 13 til ett alternativ uten å involvere nabolaget eller Oslo kommune i prosessen. Akseptabelt, mener byrådet. Men naboer og lokalpolitikere er svært kritiske.

Svein Gustav Gjeruldsen beskriver det lille boligfeltet mellom togsporene som en skjult idyll. – Når folk kommer inn i gaten her, opplever de at det er helt, helt stille. Bortsett fra når togene passerer, sier han. Foto: Christian Sørgjerd

9. mars 2021 08:32 Sist oppdatert 7 minutter siden

«Nei til riving! Vi flytter ikke».

Slagordet på veggen til Svein Gustav Gjeruldsen er ikke tilfeldig. For 40 år siden skulle trehusbebyggelse på Vålerenga like i nærheten, rives for å bygge vei. Slagordet ble brukt av beboere der.